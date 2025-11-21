viernes 21 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Una moto, con cuatro ocupantes, chocó contra un auto y se produjo un incidente entre las personas involucradas

    Los ocupantes de la motocicleta aparentemente habrían agredido a la adulta mayor que conducía el auto siniestrado.

    21 de noviembre de 2025 - 19:49
    En la moto iban montadas cuatro personas de distintas edades que protagonizaron incidentes.

    En la moto iban montadas cuatro personas de distintas edades que protagonizaron incidentes.

    LA OPINION

    El conductor de una moto. que trasladaba a tres integrantes de su familia. agredió a una adulta mayor que iba al mando de un automóvil contra el que chocó este motociclista en el mediodía de este jueves en la zona céntrica

    Lee además
    Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: joven hospitalizado con traumatismo facial

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano
    El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución.

    San Nicolás: Comienza la compactación de vehículos del depósito judicial tras 20 años de reclamos

    Este siniestro vial ocurrido el jueves al mediodía en la esquina de Monteagudo y 11 de Septiembre terminó en un episodio de violencia que alarmó a los vecinos del sector.

    En esa encrucijada colisionaron un automóvil Volkswagen Suran, conducido por una mujer adulta mayor, y una motocicleta Corven Energy 110 en la que se desplazaban cuatro ocupantes: un sujeto al mando del rodado, una mujer y dos menores, uno de ellos un bebé de cinco meses.

    Según testigos, el automóvil se desplazaba por 11 de Septiembre de este a oeste, mientras que la motocicleta circulaba por Monteagudo en sentido norte–sur. Por causas que ahora son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la encrucijada.

    El conductor de la motocicleta agredió a la automovilista

    Tras el impacto, lejos de esperar la llegada de los servicios de emergencia, los ocupantes de la motocicleta habrían reaccionado con violencia hacia la conductora del automóvil. La mujer recibió insultos, gritos y reproches vinculados a la mecánica del choque y, de acuerdo con vecinos que presenciaron la escena, también habría sido agredida físicamente.

    Una vecina que caminaba por el lugar con su bebé en brazos intentó intervenir para calmar la situación y defender verbalmente a la mujer adulta mayor; sin embargo, también terminó siendo golpeada por los integrantes del grupo que viajaba en la moto. El episodio generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona, tanto por la violencia ejercida como por el riesgo al que quedaron expuestos los menores involucrados, incluida la criatura de cinco meses.

    Testigos señalaron que, tras la agresión, el conductor del rodado menor habría intentado abandonar la escena. Sin embargo, la rápida intervención policial impidió que se retirara y obligó al joven a regresar al lugar del siniestro.

    En pocos minutos arribó una ambulancia del SAME, que trasladó a la mujer acompañante de la motocicleta y a los dos menores para su evaluación médica. La conductora del auto, en tanto, también fue asistida por personal sanitario y contuvo la situación hasta la llegada de sus familiares.

    El caso quedó a disposición de la Policía y de la Justicia, que ahora analizan no solo la mecánica del accidente, sino también las responsabilidades penales por las agresiones posteriores.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

    San Nicolás: Comienza la compactación de vehículos del depósito judicial tras 20 años de reclamos

    Investigan si un motociclista habría realizado una maniobra de riesgo previo al choque de dos motos en Centro

    Grave choque en Avenida de Mayo: dos motos colisionaron y un motociclista sufrió una fractura expuesta

    Murió un motociclista que chocó contra dos camionetas en avenida Drago

    Cibercrimen Pergamino: doble golpe al delito digital con banda millonaria desbaratada y caso de abuso infantil

    Un comerciante les dijo a los ladrones que arruinaron a su familia en el juicio oral por el asalto sufrido

    Juicio oral: la defensa pidió reducir la calificación del asalto al quiosquero de Ameghino a robo simple

    Enjuiciaron a dos ladrones por un violento asalto a un comerciante de avenida Ameghino

    La DDI Pergamino detuvo a un hampón acusado de un robo y con pedido de captura por violencia de género

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Ezequiel García (21) perdió la vida este viernes al chocar en moto contra dos camionetas en avenida Drago y Los Inmigrantes.

    Murió un motociclista que chocó contra dos camionetas en avenida Drago

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En la moto iban montadas cuatro personas de distintas edades que protagonizaron incidentes.

    Una moto, con cuatro ocupantes, chocó contra un auto y se produjo un incidente entre las personas involucradas
    Stephanie Piñeiro y Anahí Sánchez en la previa de un combate que puede meter a la pergaminense en la historia del boxeo femenino internacional.

    Anahí Sánchez va por la historia y su quinto título mundial en Puerto Rico

    Ezequiel García (21) perdió la vida este viernes al chocar en moto contra dos camionetas en avenida Drago y Los Inmigrantes.

    Murió un motociclista que chocó contra dos camionetas en avenida Drago

    Rula Rusa, formación de amplia trayectoria en la escena regional.
    Cultura y espectáculos

    Rock en el Ferro: una noche a puro sonido local en el anfiteatro de Sarmiento y España

    Además introdujeron el procedimiento que implementarán durante los próximos años por el pago por derecho a tránsito sin barreras -free flow-, el corrimiento de la Estación de Peaje Zárate y los beneficios que aplicarán para los residentes de parte del distrito.

    El Gobierno adjudicó la concesión del corredor Zárate–Brazo Largo y confirma cambios en peajes