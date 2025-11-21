Una moto, con cuatro ocupantes, chocó contra un auto y se produjo un incidente entre las personas involucradas

El conductor de una moto. que trasladaba a tres integrantes de su familia. agredió a una adulta mayor que iba al mando de un automóvil contra el que chocó este motociclista en el mediodía de este jueves en la zona céntrica

Este siniestro vial ocurrido el jueves al mediodía en la esquina de Monteagudo y 11 de Septiembre terminó en un episodio de violencia que alarmó a los vecinos del sector.

En esa encrucijada colisionaron un automóvil Volkswagen Suran, conducido por una mujer adulta mayor , y una motocicleta Corven Energy 110 en la que se desplazaban cuatro ocupantes: un sujeto al mando del rodado, una mujer y dos menores, uno de ellos un bebé de cinco meses.

Según testigos, el automóvil se desplazaba por 11 de Septiembre de este a oeste, mientras que la motocicleta circulaba por Monteagudo en sentido norte–sur. Por causas que ahora son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la encrucijada.

El conductor de la motocicleta agredió a la automovilista

Tras el impacto, lejos de esperar la llegada de los servicios de emergencia, los ocupantes de la motocicleta habrían reaccionado con violencia hacia la conductora del automóvil. La mujer recibió insultos, gritos y reproches vinculados a la mecánica del choque y, de acuerdo con vecinos que presenciaron la escena, también habría sido agredida físicamente.

Una vecina que caminaba por el lugar con su bebé en brazos intentó intervenir para calmar la situación y defender verbalmente a la mujer adulta mayor; sin embargo, también terminó siendo golpeada por los integrantes del grupo que viajaba en la moto. El episodio generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona, tanto por la violencia ejercida como por el riesgo al que quedaron expuestos los menores involucrados, incluida la criatura de cinco meses.

Testigos señalaron que, tras la agresión, el conductor del rodado menor habría intentado abandonar la escena. Sin embargo, la rápida intervención policial impidió que se retirara y obligó al joven a regresar al lugar del siniestro.

En pocos minutos arribó una ambulancia del SAME, que trasladó a la mujer acompañante de la motocicleta y a los dos menores para su evaluación médica. La conductora del auto, en tanto, también fue asistida por personal sanitario y contuvo la situación hasta la llegada de sus familiares.

El caso quedó a disposición de la Policía y de la Justicia, que ahora analizan no solo la mecánica del accidente, sino también las responsabilidades penales por las agresiones posteriores.