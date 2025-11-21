Murió un motociclista que chocó contra dos camionetas en avenida Drago

Ezequiel García (21) perdió la vida este viernes al chocar en moto contra dos camionetas en avenida Drago y Los Inmigrantes.

Un joven conductor de una moto murió en la tarde de este viernes porque no pudo sobreponerse a los letales traumatismos sufridos durante un fatal siniestro vial ocurrido en inmediaciones de avenida Drago y Los Inmigrantes en horas de la tarde de este viernes.

Un cordón sanitario de móviles policiales y de Patrulla Urbana acompañaron el traslado en ambulancia de un joven motociclista que chocó contra dos camionetas en avenida Drago en la tarde de este viernes.

El joven fallecido, identificado como Ezequiel García (21), ingresó al quirófano del Hospital San josé con traumatismos irreversibles; tal como surge de las actuaciones.

El hecho se registró alrededor de las 15:00, cuando por causas que todavía se encuentran bajo investigación colisionaron una motocicleta y dos vehículos utilitarios que circulaban por la zona. El choque fue de tal magnitud que el conductor del rodado menor salió despedido y sufrió múltiples traumatismos, entre ellos una fractura expuesta en una de sus piernas.

Personal de SAME llegó al lugar y asistió de urgencia al joven, que se encontraba en estado crítico. Fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital San José, bajo un cordón sanitario integrado por móviles de la Policía y de Patrulla Urbana para agilizar su llegada al centro asistencial. Allí ingresó con un cuadro de politraumatismos graves y fue derivado directamente a la Unidad de Terapia Intensiva.

ezequiel-garcia-21-murio-al-chocar-en-moto-contra-dos-camionetas-en-avenida-drago-y-los-inmigrantes-Pergamino-3 El furgón del reparto de soda fue la otra camioneta involucrada en el siniestro vial. LA OPINION

A pesar de los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones internas provocadas por el impacto.

En el lugar intervinieron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar la mecánica del siniestro. Las dos camionetas involucradas —una pick up y un utilitario— quedaron secuestradas para las pericias correspondientes, mientras que la zona permaneció parcialmente cortada hasta la finalización de los trabajos.

La Unidad Fiscal en turno inició las actuaciones por “homicidio culposo”, a la espera de los informes periciales y de los testimonios que permitan esclarecer cómo se produjo el fatal choque.