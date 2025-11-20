Pergamino Básquet juega en casa frente a Deportivo Norte

Pergamino Básquet tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor versión este jueves a las 21:00, cuando reciba a Deportivo Norte de Armstrong en el “Ricardo “Dorado” Merlo”, en una nueva fecha de la Liga Argentina de básquetbol .

El equipo dirigido por Federico Díaz llega a este compromiso con la necesidad de volver al triunfo, después de una gira que dejó dos derrotas consecutivas que golpearon en lo anímico y en la tabla de la Conferencia Sur.

En su primera presentación fuera de casa, el equipo de la ciudad cayó el viernes pasado ante Villa Mitre en Bahía Blanca por 90-75, en un encuentro donde le costó sostener la intensidad defensiva y controlar el goleo rival. A pesar de algunos pasajes positivos y buenos rendimientos individuales, el conjunto local impuso su jerarquía para quedarse con un triunfo cómodo.

Y el domingo sufrió una nueva derrota, esta vez frente a Deportivo Viedma por 78-66. El trámite fue parejo durante buena parte del juego, pero nuevamente la falta de eficacia en momentos clave y algunos errores no forzados terminaron inclinando la balanza para los locales. Con este resultado, el equipo acumula tres caídas seguidas y regresa al “Dorado” Merlo con la obligación de mejorar.

Volver al triunfo luego de la gira

Ahora, con el respaldo de su gente y la ventaja de jugar en casa, Pergamino Básquet apunta a dar un paso firme hacia la recuperación. Deportivo Norte llega como un rival siempre competitivo, intenso y con un estilo de juego vertical que puede generar complicaciones si no se lo controla desde el arranque. Para Pergamino Básquet será fundamental recuperar la solidez defensiva, encontrar mayor fluidez en ataque y sostener la concentración durante los 40 minutos.

El choque de este jueves promete ser atractivo, intenso y clave para las aspiraciones de un equipo que sabe que debe aprovechar su localía antes de iniciar la gira por Mar del Plata. El público local tendrá un rol importante: empujar y acompañar al equipo que dirige Federico Díaz a recuperar la confianza y volver a mostrarse fuerte en su casa.