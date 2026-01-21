Un sujeto denunció una presunta estafa millonaria e hizo desplegar los móviles policiales a un comercio

La Policía del Comando de Patrulla se desplegó a un local donde un sujeto denunciaba una supuesta defraudación. LA OPINION

Un importante despliegue del Comando de Patrulla se registró en la tarde de este miércoles en la zona sur de Pergamino, a partir de una denuncia por una presunta estafa millonaria. El procedimiento se desarrolló frente a un comercio señalado por un denunciante, quien aseguró haber sido víctima de una posible defraudación por una suma cercana a los 16 millones de pesos.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de la avenida Juan B. Justo, donde al menos dos móviles del Comando de Patrulla acudieron tras un llamado que alertaba sobre una situación conflictiva vinculada a una supuesta maniobra fraudulenta. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un sujeto visiblemente alterado, quien señalaría a las personas dentro de un comercio de la zona como presuntos autores de la estafa denunciada.

Ante el estado de exaltación del denunciante y con el objetivo de preservar el orden público, el personal policial llevó adelante un operativo preventivo que incluyó la verificación de identidades y domicilios de las personas involucradas, conforme a los protocolos habituales en este tipo de situaciones. No se registraron incidentes mayores ni medidas restrictivas de la libertad durante el procedimiento.

La Fiscalía debe determinar si existe algún delito Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Pergamino, actualmente a cargo del fiscal Fernando Pertierra, quien subroga esa dependencia. Desde el Ministerio Público se indicó que la causa se encuentra en una etapa absolutamente preliminar y que, por el momento, no se han logrado acreditar los extremos planteados en la denuncia.

Fuentes judiciales señalaron que las manifestaciones iniciales del denunciante deberán ser analizadas y respaldadas con elementos objetivos que permitan transformar los dichos en indicios concretos y, eventualmente, en prueba penal válida. En ese sentido, remarcaron que el proceso investigativo requiere tiempo y una evaluación cuidadosa antes de avanzar con eventuales imputaciones. Por el momento, la Justicia mantiene reserva sobre el contenido de las actuaciones y evita brindar información detallada para no entorpecer la investigación en curso. La causa continúa en etapa de análisis, a la espera de que se incorporen elementos que permitan determinar si existió o no una maniobra de defraudación y, en su caso, establecer responsabilidades penales.

Compartí esta nota en redes sociales:





