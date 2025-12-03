miércoles 03 de diciembre de 2025
    • INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales

    Las entidades tienen pocos días para completar la carga inicial en el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades del INAES.

    3 de diciembre de 2025 - 12:57
    La fecha límite es el miércoles 10 de diciembre.

    La fecha límite es el miércoles 10 de diciembre.

    ANSOL.

    En abril de este año, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) lanzó el el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades para que cooperativas y mutuales presenten, por vía electrónica, la información completa de sus registros de asociados y autoridades. Y el pazo límite para hacerlo está llegando a su fin.

    Vale remarcar que su carga será obligatoria a partir del 1° de enero de 2026.

    La resolución 756/2025 aprobó la plataforma y dispuso la obligación de que todas las cooperativas y mutuales, cualquiera sea su objeto social y los servicios reglamentados que presten, transmitan al INAES la información contenida en sus registros de asociados a través del sistema. A mediados de octubre, y ante presentaciones de entidades del sector solicitando más tiempo, se decidió prorrogar el plazo originalmente establecido por sesenta (60) días corridos más «contados a partir del vencimiento del término establecido por la mencionada Resolución».

    Ahora, la fecha límite es el miércoles 10 de diciembre, y en conversaciones con referentes del sector, se supo que no hay señales de que vuelva a prorrogarse.

    Qué es el Sistema Integrado de Nómina de Asociados

    El Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades, accesible desde el sitio oficial del organismo, permite visualizar la nómina completa de asociados, realizar altas y bajas individuales o masivas, y actualizar autoridades de forma electrónica.

    La carga inicial de datos (detalle de asociados y autoridades) debe realizarse antes del 10 de diciembre. Posteriormente, la actualización de la nómina será anual, dentro de los 10 días corridos posteriores al cierre del año calendario, o trimestral para las entidades que sean sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

    Intercambio de datos y reducción de carga administrativa

    La resolución previó además que la información cargada por cooperativas y mutuales podrá ser compartida con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento (SEPYME), en particular para aquellas entidades interesadas en inscribirse en el Registro de Empresas MiPyME.

    El INAES destacó que la plataforma busca reducir las cargas administrativas sobre las entidades y evitar la duplicidad de presentaciones ante distintos organismos del Estado, mediante el uso de herramientas informáticas y tecnologías de intercambio de datos.

    Obligaciones y próximos pasos para las entidades

    Las cooperativas y mutuales deben ingresar al sistema a través del sitio oficial del INAES y completar la carga inicial con la nómina de asociados y el registro de autoridades antes del vencimiento ahora ampliado. Luego, según corresponder, deberán cumplir con la periodicidad prevista para las actualizaciones (anual o trimestral).

    Las consultas y solicitudes de asistencia técnica generalmente se canalizan vía los canales oficiales del INAES; las entidades que aún no iniciaron la carga fueron instadas por el sector a aprovechar la prórroga para garantizar la correcta migración de sus registros.

    Fuente: Ansol.

