Triunfos de Alexis Chávez y Pablo Giménez en Neuquén

Los para atletas pergaminenses Alexis Chávez y Pablo Giménez tuvieron un inicio de temporada 2026 inmejorable al consagrarse ganadores en sus respectivas pruebas en el 4° Open Copar de la Patagonia, que se disputó del jueves al sábado en la ciudad de Neuquén.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Los atletas locales Alexis Chávez y Pablo Giménez tuvieron un arranque de temporada soñado al consagrarse campeones en el Open Copar de la Patagonia, disputado en Neuquén. En la pista, Chávez se quedó con los 100 metros T con un tiempo de 11s.92, confirmando su vigencia como una de las grandes figuras del para atletismo argentino. Por su parte, Giménez tuvo una actuación impecable en la categoría F57: ganó el lanzamiento de bala con 13,24 metros y también se impuso en jabalina con una marca de 36,57 metros, logrando un doble triunfo. El evento reunió a más de 140 atletas de ocho países y volvió a posicionarse como uno de los más importantes del calendario regional. De esta manera, los representantes de Pergamino iniciaron el 2026 con resultados que ilusionan de cara a los próximos desafíos. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"
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