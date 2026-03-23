lunes 23 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Triunfos de Alexis Chávez y Pablo Giménez en Neuquén

    Los pergaminenses se subieron a lo más alto del podio en el 4° Open Copar de la Patagonia: Chávez ganó los 100 metros y Giménez triunfó en bala y jabalina.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de marzo de 2026 - 14:09
    En plena acción, Alexis Chávez rumbo a la victoria en los 100 metros en Neuquén.

    En plena acción, Alexis Chávez rumbo a la victoria en los 100 metros en Neuquén.

    ANDRES BUEY
    Pablo Giménez se llevó el primer puesto en lanzamiento de bala y jabalina.

    Pablo Giménez se llevó el primer puesto en lanzamiento de bala y jabalina.

    ANDRES BUEY

    Los para atletas pergaminenses Alexis Chávez y Pablo Giménez tuvieron un inicio de temporada 2026 inmejorable al consagrarse ganadores en sus respectivas pruebas en el 4° Open Copar de la Patagonia, que se disputó del jueves al sábado en la ciudad de Neuquén.

    Lee además
    Douglas Haig festejó y se quedó con los tres puntos en el inicio del Torneo Federal A 2026.

    Douglas arrancó firme: derrotó a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 1
    Pergamino Básquet bajó al líder Provincial y se jugará la permanencia en Armstrong.

    Triunfazo de Pergamino Básquet para alimentar la ilusión de la permanencia

    El certamen, que reunió a más de 140 atletas de ocho países y contó con homologación internacional, volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario del para atletismo en la región. En ese contexto de alto nivel, los representantes de Pergamino se destacaron con actuaciones sobresalientes.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Los atletas locales Alexis Chávez y Pablo Giménez tuvieron un arranque de temporada soñado al consagrarse campeones en el Open Copar de la Patagonia, disputado en Neuquén. En la pista, Chávez se quedó con los 100 metros T con un tiempo de 11s.92, confirmando su vigencia como una de las grandes figuras del para atletismo argentino. Por su parte, Giménez tuvo una actuación impecable en la categoría F57: ganó el lanzamiento de bala con 13,24 metros y también se impuso en jabalina con una marca de 36,57 metros, logrando un doble triunfo. El evento reunió a más de 140 atletas de ocho países y volvió a posicionarse como uno de los más importantes del calendario regional. De esta manera, los representantes de Pergamino iniciaron el 2026 con resultados que ilusionan de cara a los próximos desafíos. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"
    View this post on Instagram

    Alexis Chávez volvió a mostrar su nivel

    En la pista, Alexis Chávez se impuso en los 100 metros T con un registro de 11s. 92/100, demostrando su jerarquía internacional y su vigencia como una de las principales figuras del para atletismo argentino. Superó en una carrera ajustada a Maximiliano Villa (11s. 94/100) y a Fabricio López (12s. 03/100).

    Para Chávez, triple medallista en Juegos Paralímpicos y protagonista en los grandes escenarios mundiales en los últimos años, este resultado marca un comienzo prometedor en un calendario que lo tendrá nuevamente entre los protagonistas.

    Pablo Giménez dominó en bala y jabalina

    Por su parte, Pablo Giménez tuvo una actuación dominante en dos pruebas de la categoría F57. En lanzamiento de bala (4 kilos) se quedó con el primer puesto con una marca de 13,24 metros, muy por delante del neuquino Lautaro Aguilar, que fue segundo con 8,91. El pergaminense ratificó así su vigencia en una prueba en la que acumula dos diplomas paralímpicos (octavo en Tokio 2020 y sexto en París 2024).

    Giménez también se impuso en lanzamiento de jabalina (600 gramos) con un registro de 36,57 metros, nuevamente seguido por Aguilar (24,41), completando una actuación perfecta en el 4° Open Copar de la Patagonia.

    La presencia pergaminense en Neuquén se completó con Andrés Buey, coordinador de la Escuela de Atletismo y de Deporte Adaptado de la Municipalidad, quien acompañó la actuación de ambos atletas de nuestra ciudad.

    De esta manera, Chávez y Giménez iniciaron el 2026 con resultados que invitan a ilusionarse, en un año que volverá a tener importantes desafíos nacionales e internacionales para el para atletismo argentino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas arrancó firme: derrotó a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 1

    Triunfazo de Pergamino Básquet para alimentar la ilusión de la permanencia

    Debut de ilusiones: Douglas arranca su camino en el Federal A

    Ivo Tapia, otra vez el mejor local en los 10K Leandra Barros: "Correr acá es impagable"

    Las mellizas Julia y Luisa Arbeleche siguen los pasos de su hermana Helena

    Obligado a ganar todo: Pergamino Básquet enfrenta una noche decisiva

    Julia Riera dejó todo pero quedó a un paso de la final en Chihuahua

    La pista de atletismo de Pergamino será sede del Torneo Iniciación

    Brenda Bernard se metió en el Top 5 del Triatlón Olímpico de Mar del Plata

    Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La actividad se realizará el próximo 2 de abril, de 15:00 a 18:30 horas, en la Costanera Alta.

    San Nicolás conmemora el Día del Autismo con una jornada inclusiva en la costanera
    Salud: Pautas para la prevención de Salmonella y cuidado de los consumidores

    Salud: Pautas para la prevención de Salmonella y cuidado de los consumidores

    Martín Marinucci: En la Provincia, la reforma de la VTV que plantea el Gobierno nacional no se va a aplicar

    Martín Marinucci: "En la Provincia, la reforma de la VTV que plantea el Gobierno nacional no se va a aplicar"

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Refuerzan la seguridad tras el temporal y amplían la red en zona céntrica

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: Refuerzan la seguridad tras el temporal y amplían la red en zona céntrica

    Pergamino: Desde este miércoles los bancos cambian su horario de atención

    Pergamino: Desde este miércoles los bancos cambian su horario de atención