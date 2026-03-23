Triunfos de Alexis Chávez y Pablo Giménez en Neuquén

Los para atletas pergaminenses Alexis Chávez y Pablo Giménez tuvieron un inicio de temporada 2026 inmejorable al consagrarse ganadores en sus respectivas pruebas en el 4° Open Copar de la Patagonia , que se disputó del jueves al sábado en la ciudad de Neuquén .

El certamen, que reunió a más de 140 atletas de ocho países y contó con homologación internacional, volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario del para atletismo en la región. En ese contexto de alto nivel, los representantes de Pergamino se destacaron con actuaciones sobresalientes.

En la pista, Alexis Chávez se impuso en los 100 metros T con un registro de 11s. 92/100 , demostrando su jerarquía internacional y su vigencia como una de las principales figuras del para atletismo argentino. Superó en una carrera ajustada a Maximiliano Villa (11s. 94/100) y a Fabricio López (12s. 03/100).

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Los atletas locales Alexis Chávez y Pablo Giménez tuvieron un arranque de temporada soñado al consagrarse campeones en el Open Copar de la Patagonia, disputado en Neuquén. En la pista, Chávez se quedó con los 100 metros T con un tiempo de 11s.92, confirmando su vigencia como una de las grandes figuras del para atletismo argentino. Por su parte, Giménez tuvo una actuación impecable en la categoría F57: ganó el lanzamiento de bala con 13,24 metros y también se impuso en jabalina con una marca de 36,57 metros, logrando un doble triunfo. El evento reunió a más de 140 atletas de ocho países y volvió a posicionarse como uno de los más importantes del calendario regional. De esta manera, los representantes de Pergamino iniciaron el 2026 con resultados que ilusionan de cara a los próximos desafíos. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar"

Para Chávez, triple medallista en Juegos Paralímpicos y protagonista en los grandes escenarios mundiales en los últimos años, este resultado marca un comienzo prometedor en un calendario que lo tendrá nuevamente entre los protagonistas.

Pablo Giménez dominó en bala y jabalina

Por su parte, Pablo Giménez tuvo una actuación dominante en dos pruebas de la categoría F57. En lanzamiento de bala (4 kilos) se quedó con el primer puesto con una marca de 13,24 metros, muy por delante del neuquino Lautaro Aguilar, que fue segundo con 8,91. El pergaminense ratificó así su vigencia en una prueba en la que acumula dos diplomas paralímpicos (octavo en Tokio 2020 y sexto en París 2024).

Giménez también se impuso en lanzamiento de jabalina (600 gramos) con un registro de 36,57 metros, nuevamente seguido por Aguilar (24,41), completando una actuación perfecta en el 4° Open Copar de la Patagonia.

La presencia pergaminense en Neuquén se completó con Andrés Buey, coordinador de la Escuela de Atletismo y de Deporte Adaptado de la Municipalidad, quien acompañó la actuación de ambos atletas de nuestra ciudad.

De esta manera, Chávez y Giménez iniciaron el 2026 con resultados que invitan a ilusionarse, en un año que volverá a tener importantes desafíos nacionales e internacionales para el para atletismo argentino.