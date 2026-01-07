Alerta en Ramallo por residuos patológicos acumulados en el Hospital Gomendio

Imágenes que comenzaron a circular por redes sociales en las últimas horas generaron una fuerte preocupación en la comunidad de Ramallo: un depósito del Hospital José María Gomendio aparece colmado de bolsas rojas que contienen residuos patológicos, acumulados en condiciones que encendieron todas las alarmas sanitarias.

Imágenes recientes que circulan en redes sociales muestran el depósito del Hospital José María Gomendio de Ramallo colmado de bolsas rojas con residuos patológicos. La acumulación, vinculada a deudas municipales con la empresa encargada de la recolección, generó alarma en trabajadores y vecinos, que denuncian riesgos sanitarios graves y exigen respuestas inmediatas de las autoridades locales.

Según trascendió, la acumulación de residuos patológicos se debe a la falta de pago del servicio contratado para su recolección. La empresa encargada del retiro interrumpió sus tareas ante la existencia de una deuda millonaria del municipio, que ya acumula retrasos con distintos proveedores de servicios esenciales. Esta situación dejó al hospital sin el tratamiento adecuado de desechos altamente contaminantes, generando un riesgo directo para el personal de salud, pacientes y la comunidad en general.

Los trabajadores del hospital califican el olor proveniente del depósito como “insoportable” y advierten sobre la posibilidad de contaminación cruzada, ya que estos residuos incluyen material biológico que debe manejarse bajo estrictos protocolos sanitarios. Las imágenes que comenzaron a circular por redes sociales aumentaron la preocupación de los vecinos, quienes expresan temor por posibles consecuencias para la salud pública.

La legislación vigente establece que los residuos patológicos deben ser retirados con frecuencia por empresas especializadas habilitadas para su transporte y tratamiento. Esto evita riesgos ambientales y sanitarios derivados del almacenamiento prolongado de materiales infecciosos. Sin embargo, la acumulación en el Hospital Gomendio evidencia un incumplimiento que podría derivar en sanciones y, más importante, en problemas de salud para quienes circulan cerca de la zona.

Especialistas en gestión hospitalaria señalan que este tipo de desechos requiere un control riguroso y programas de manejo específicos, que incluyen transporte seguro, incineración o tratamiento en plantas autorizadas. La interrupción del servicio de recolección genera un efecto acumulativo que amenaza la normal prestación de servicios médicos, poniendo en evidencia falencias administrativas y de planificación en la gestión municipal.

Vecinos y personal sanitario exigen soluciones inmediatas

La comunidad de Ramallo y el personal del hospital reclaman respuestas urgentes. La situación evidencia una falta de planificación y control que ya afecta a quienes trabajan en el nosocomio y a los vecinos que viven cerca. Organismos de salud locales y autoridades municipales deberán garantizar la regularización inmediata del servicio de retiro de residuos patológicos para evitar una emergencia sanitaria.

Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un canal de alerta ciudadana, con numerosos vecinos compartiendo fotos y videos de la acumulación. La presión social y mediática podría acelerar la intervención de las autoridades competentes y la reanudación del servicio. El intendente Mauro Poletti y las autoridades del hospital deberán explicar cómo se regularizará la situación y cuáles son los planes para prevenir que un problema similar vuelva a ocurrir en el futuro.