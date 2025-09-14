Roberto Vitale, el formador incansable que hizo de Pergamino una potencia del atletismo

Roberto Vitale no necesita presentación en el mundo del atletismo de Pergamino . Con una carpeta repleta de recortes que relatan tres décadas y media de historia deportiva, el entrenador y referente de la Escuela Municipal de Atletismo lleva en su haber una impresionante trayectoria como formador: 35 años ininterrumpidos de trabajo, 15 campeones argentinos, 100 medallas solo en pruebas de postas y cross country en los Juegos Bonaerenses. “Los verdes de Pergamino siempre están” , dice con orgullo, aludiendo al color de la camiseta que representa a la ciudad.

Invitado al programa Fuera de Página del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1), Vitale compartió anécdotas, reflexiones y recuerdos de una vida dedicada al atletismo, desde las bases y con un profundo compromiso social.

Todo empezó a fines de los años 70. “Mis primeros atletas fueron Sergio Delloso y Claudio Jacquelin. Sergio se puso los zapatos con clavos y terminó corriendo en Italia para la selección italiana. Con Claudio trabajamos los 1.500 metros. Después hubo algunos chicos esporádicos, pero ya hace 35 años que empezamos a competir en los Juegos Bonaerenses y a nivel federativo con la Confederación Argentina de Atletismo” , recordó.

Con el paso del tiempo, Pergamino se transformó en una potencia a nivel provincial, sumando podio tras podio en Mar del Plata en las finales de los Juegos Bonaerenses. “Los demás pasan: un año se destaca La Matanza, otro Mar del Plata… pero los verdes de Pergamino siempre están” , remarcó Vitale, quien se convirtió en sinónimo del atletismo pergaminense.

Búsqueda incansable de talentos

El trabajo de Roberto Vitale -junto a Darío Quarati y Lucía Zurdo- en la Escuela Municipal de Atletismo, no se limita a la pista. “Tenemos contacto con profesores y directores de escuelas. Organizamos torneos y de ahí puede salir algún chico. Después hay que enamorarlo del atletismo”, explicó.

En una época en la que el fútbol, el hockey o el básquet suelen ser más tentadores, el desafío es aún mayor: “Si anda bien en atletismo, seguro practica otro deporte. A veces hacen las dos cosas hasta que eligen. Que elijan el atletismo es nuestro mayor logro”.

Pero no se trata sólo de entrenar. Vitale acompaña, escucha, construye vínculos. “Hay que ir a la casa, hablar con la familia, que sepan quién sos. El grupo que se forma es lo más lindo. El atletismo es individual, pero nosotros lo hacemos colectivo: entrenamos juntos, festejamos juntos. Las chicas a veces se juntan 7 u 8 a dormir los sábados…¡y tienen 16 o 17 años! Eso es la base de todo. Después, los resultados vienen o no, pero el grupo es todo”, afirma.

Inclusión y diversidad

La Escuela Municipal de Atletismo de Pergamino también se ha convertido en un espacio de integración. “Tenemos chicos de todos los barrios, de todos los niveles sociales, y también de los pueblos: Acevedo, Ocampo, El Socorro, Alfonzo, Urquiza, Guerrico, y todos son bien recibidos”, destacó.

Incluso se han integrado atletas con discapacidad a los entrenamientos convencionales. “Sabemos que va a ser difícil que mejoren marcas, pero están en el grupo, entrenan con todos, se motivan. Cuando empiecen a competir, ahí se da la magia”, comentó con emoción.

100 medallas en postas y cross

Uno de los mayores orgullos de Vitale es el rendimiento de sus atletas en pruebas de equipo. “Hacemos mucho hincapié en eso, en las postas y en su momento en los cross. Hasta 2012 fui a cursos donde siempre me preguntaban: ¿Por qué Pergamino se destaca tanto en las postas? Porque trabajamos el grupo. Nuestro rival, nuestro ‘enemigo’, es un compañero con el que después tenés que correr al lado. Eso construye algo muy fuerte”, argumenta.

En total, acumula 100 medallas como entrenador de Pergamino en pruebas de equipo en los Juegos Bonaerenses. “Cada una tiene su historia. Me acuerdo cómo se ganó, quién la corrió, cómo fue”, rememoró. Y agregó con entusiasmo: “El año pasado hicimos el récord argentino juvenil en una posta mixta, con 46 segundos. Este año pensaba no armar postas, pero me embalé. Vamos a estar en el Regional y, si Dios quiere, iremos a Mar del Plata”.

Medallas Vitale

¿Un cazatalentos del atletismo?

Durante la entrevista, Vitale fue consultado directamente: ¿Sos el cazatalentos del atletismo en Pergamino? Su respuesta, fiel a su estilo, fue tan modesta como contundente: “Te agradezco… Nosotros buscamos todo. A veces veo a una chica correr y ya sé que tiene algo. Me pasó con Denise Vega, la vi hacer 100 metros y dije ‘es un fenómeno’. Con Morena Pugín, también. Les dije a los chicos: ‘vamos a hacer salto en largo con ella, está para largo’. Saltaba 4 metros y llegó a 5,58”.

La pista soñada, es una realidad

En 1972, estuvo en la inauguración de la pista original de tierra de Pergamino. Más de medio siglo después, celebra la llegada del nuevo piso de tartán a la pista del Parque Municipal: “De tener tierra y barro a un piso firme, es un cambio enorme. Para los saltos, por ejemplo, se salta un 20% más, Morena Pugin, en triple saltaba poco más de 10 metros en tierra y en tartán tiene 11,48 metros como mejor marca”.

El viernes próximo se disputará el primer torneo oficial en la nueva pista de tartán de Pergamino, que será sede de la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses. “Van a venir competidores de 10 distritos. El ganador de cada prueba clasifica a Mar del Plata. Va a ser un momento único. Invito a todos porque es algo histórico”, expresó.

¿El mejor atleta? Imposible elegir uno

Cuando le preguntaron cuál fue el mejor atleta que entrenó, Vitale dice. “Pasaron muchos”. Y comenzó a enumerar: Erica y Karen Dalby en velocidad, Luciano Álvarez en medio fondo, Nicolás Pujol en salto en alto, Pamela Cisneros y Lucía Zurdo en vallas, Denise Vega (campeona nacional en U16, U18 y U20) en velocidad, Ezequiel Souto en vallas, Duccio Rocchi en salto en largo y triple, Aldana Pucharcos (que llegó a un Mundial U18 en Ucrania) en velocidad y las actuales Sara Favre (velocidad) y Morena Pugin (salto en largo y triple), ambas con destacadas actuaciones y proyección.

¿Cómo se contactan con Vitale?

Para quienes quieran sumarse a este semillero de talentos, entrena con su equipo en la calle interna del Parque Municipal, junto al Gimnasio. “Estamos ahí de lunes a viernes desde las 16:00 hasta que haya luz. Siempre vienen chicos nuevos, como la hija de Rina Fay, que ya mejoró un segundo en 80 metros. Y me dice ‘mañana vengo de vuelta’. Esa es la mejor recompensa que uno puede tener”, cuenta, emocionado.

Un legado que trasciende la pista

Hablar de atletismo en Pergamino es hablar de Roberto Vitale. No sólo por las medallas o los títulos, sino por el trabajo invisible: ese que se hace en el barro, en la charla con un padre, en el acompañamiento de una adolescente que aún no sabe que puede ser campeona. Vitale no sólo entrena atletas. Forma personas. Y lo hace desde hace 35 años, sin pausa, sin perder la pasión, con la misma carpeta llena de recortes y el corazón lleno de historias. “Los verdes de Pergamino siempre están”, dice Roberto. Y él, siempre está con ellos.