Agustín Pereyra acelera el legado familiar y se prepara para saltar al automovilismo

La pasión por los “fierros” corre por las venas de la familia Pereyra y tiene un nuevo protagonista: Agustín Pereyra , de 15 años, quien está a punto de concretar su salto del karting al automovilismo . Representa la tercera generación de pilotos en su familia y se subirá a un auto de Fórmula (Crespi 25) el próximo 30 de noviembre en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, para debutar en la Fórmula 4 Nueva Generación (NG) y sumar experiencia de cara a su ingreso a la Fórmula 3 Metropolitana en 2026.

Su abuelo, Oscar Pereyra , inició el camino hace más de medio siglo corriendo en motos y luego en autos, destacándose en la Fórmula Renault Argentina. Su padre, Christian Pereyra , compitió en Turismo Nacional y actualmente es un reconocido preparador en el equipo Matías Jalaf Competición . Formado en el karting desde los 9 años, donde acumuló experiencia en diversas categorías, Agustín busca honrar esa historia familiar y se prepara con entusiasmo para este nuevo desafío.

Entrevistado en el programa Fuera de Página , del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1), brindó detalles de su trayectoria y del proyecto que lo depositará en el automovilismo.

Su inicio en el karting fue, como él mismo lo define, una mezcla de curiosidad y herencia familiar. “Primero fue un poco más idea de mi papá. Siempre de chiquito fui a las carreras, desde que tenía 2 o 3 años. En 2019 fui a correr una carrera del Argentino de karting y no me gustó mucho, tenía susto, era muy chico. Después de dos años surgió la idea de correr en la tierra con Pablo Lattanzio (Ward Racing Kart), hice dos años muy buenos, gané carreras y luego saltamos al asfalto, a la Kart Plus, donde casi salgo campeón (en 2023 corrió en Pre Junior y en 2024 en Junior)”, cuenta.

Durante su paso por las categorías Rotax Argentina y PAKO (Pilotos Asociados Karting del Oeste) Agustín se consolidó como uno de los jóvenes talentos del karting regional. “Corrí hace unos días en La Morena, Entre Ríos y quedé tercero. Fue un gran fin de semana. Creo que el esfuerzo de las fechas anteriores dio su resultado”, destacó.

Un Fórmula y un sueño

El salto al automovilismo llega de la mano de un proyecto familiar. “La idea fue de uno de los chicos que trabaja con mi viejo (Gustavo Sagretti). Hicimos un canje con el SAP Team, que es mi sponsor oficial. Mi viejo fabrica las jaulas de TC Pick Up y entregamos una por un Fórmula armado completo. Tuvimos que acomodar un par de cosas y fuimos a probar el 2 de octubre a ‘El Costanero’ de Arrecifes, con ‘Juampi’ Alberti (piloto de Arrecifes que corre en TC Pista Mouras). Fue una prueba muy positiva, quedé muy cerca de un piloto que anda muy bien y ya corrió en distintas categorías a nivel nacional”, relató.

Agustin auto taller El Fórmula, Crespi 25, con el que Agustín Pereyra saltará al automovilismo. AGUSTIN PEREYRA

El auto, un Crespi 25, está equipado con un motor Renault K4M de 1.6 litros y 130 caballos de fuerza, capaz de alcanzar 215 km/h en la recta principal de La Plata. “Es un auto muy bueno, lindo y accesible dentro de todo. Llega a 215 km/h y se dobla el curvón de La Plata a 180”, detalló.

El 30 de noviembre vivirá su primera experiencia en el autódromo platense. “La idea es agarrar experiencia con el auto y con los circuitos para el año que viene. En 2026 voy a correr en la Fórmula 3 Metropolitana, que es una categoría que acompaña al TC Pista Mouras y a veces al TC. Es un desafío muy grande, pero quiero llegar bien preparado”, expresó en Fuera de Página.

Peña el próximo viernes 31

Como parte del proceso de preparación, Agustín organizará una peña solidaria el próximo viernes 31 a las 21:00 en el Club Centenario, con el objetivo de reunir fondos y compartir su proyecto con la comunidad. “Va a estar el auto, va a haber sorteos y vamos a ponerlo en marcha. Va a ser una noche linda para disfrutar en familia y con amigos, todos están invitados”, comentó. Los interesados en asistir deben comunicarse al 2477-621506 (Agustín Pereyra), 2477-349007 (Christian Pereyra) ò 2477-360173 (Gustavo Sagretti).

Agustin karting Arrancó en el karting a los 9 años y está próximo a dar sus primeros pasos en el automovilismo. AGUSTIN PEREYRA

“Tengo que seguir aprendiendo”

Con humildad y madurez, el joven reconoce que todavía está en una etapa de aprendizaje. “Antes yo no era de escuchar, hacía lo que quería. Pero cuando no se daban los resultados, empecé a pedir consejos. No es fácil hacer en la pista lo que te dicen, pero intento hacerlo lo mejor posible. Gracias a eso vino el tercer puesto en La Morena, y ahora más con el Fórmula, que es algo grande, serio, importante”.

A la hora de definirse como piloto, dice: “Soy buen largador. Tengo que seguir aprendiendo en experiencia y en maniobras, pero me defino como alguien que pone mucho esfuerzo en lo que hace”.

Un futuro con los pies en la tierra

Pese a soñar en grande mantiene los pies firmes en el suelo. “Me veo con un objetivo de seguir progresando. Primero pensar en el Fórmula, no muy a futuro. No tengo el presupuesto familiar como para ir más arriba, pero si le meto ganas y esfuerzo, con apoyo de la gente, se puede hacer la escalera del TC. Con mi viejo preparándome el auto y el esfuerzo de todos, se puede”. Y concluye con una meta clara: “Mi sueño sería llegar al Turismo Carretera. Ya es un sueño máximo que tengo. se puede cumplir con mucho esfuerzo y apoyo de la gente”.

Una historia que continúa

La de Agustín Pereyra no es solo la historia de un joven piloto, sino la continuidad de una dinastía pergaminense que respira automovilismo desde hace más de medio siglo.

Su abuelo Oscar abrió el camino, su padre Christian lo consolidó. “Siempre disfruté de los autos de carrera, del taller, de fabricar piezas y de transmitirle eso a mi hijo. Ver que Agustín sigue el camino es una alegría enorme”, había contado Christian a LA OPINION en 2021. Ahora, el protagonismo pasa a las manos de Agustín, que ya sueña con el rugido de su Fórmula en La Plata.