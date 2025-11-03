Suicidio: encontraron sin vida a un hombre mayor y sospechan que se disparó con un arma de fuego

El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

Un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida en el interior de su propiedad ubicada en calle Echevarría al 200 , en la mañana de este lunes. El hallazgo generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades policiales, que se trasladaron al lugar para iniciar las actuaciones de rigor.

Alrededor de las 11:00, una ambulancia del SAME y móviles del Comando de Patrulla y de la Patrulla Urbana municipal se presentaron en el domicilio. Los uniformados realizaron las primeras diligencias, preservando la escena y dando intervención a la Fiscalía N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari .

Por disposición judicial, Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes y luego trasladó el cuerpo sin vida a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para establecer fehacientemente la causa del deceso. Durante el procedimiento, la circulación vehicular estuvo interrumpida en esa cuadra por un operativo de tránsito coordinado por la brigada de la Agencia Municipal de Seguridad.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre atravesaba un cuadro de profundo malestar emocional y un presunto estado depresivo. Fuentes consultadas indicaron que la principal hipótesis apunta a un suicidio mediante el uso de un arma de fuego, aunque los resultados de las pericias serán determinantes para confirmar oficialmente esa circunstancia.

El hecho causó conmoción en el vecindario, donde el fallecido era una persona conocida desde hacía muchos años. Los investigadores trabajan para reconstruir las horas previas al trágico desenlace y tomar testimonio a familiares y allegados.

Prevención del suicidio

El Hospital San José recuerda que cuenta con un servicio permanente de Salud Mental, integrado por profesionales de psicología y psiquiatría, que atienden las 24 horas, los 365 días del año. La asistencia está disponible tanto a través del servicio de guardia como mediante atención ambulatoria en consultorios, para todas las personas que estén atravesando momentos de angustia, malestar emocional o crisis personales.

El centro de salud de Pergamino tiene sus líneas de atención telefónica disponibles las veinticuatro horas de los 365 días del año para brindar asistencia a pacientes. Los números de teléfono a los que pueden llamar son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

Además, existen líneas de atención y acompañamiento gratuitas y confidenciales:

Línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires).

Línea 0800-999-0091 (interior del país).

Línea 988, servicio nacional de prevención del suicidio y asistencia en salud mental disponible las 24 horas.