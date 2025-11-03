martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Suicidio: encontraron sin vida a un hombre mayor y sospechan que se disparó con un arma de fuego

    Un adulto mayor se quitó la vida en su casa. En el lugar la Policía, SAME y peritos de Científica.

    3 de noviembre de 2025 - 12:23
    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    LA OPINION
    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    LA OPINION

    Un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida en el interior de su propiedad ubicada en calle Echevarría al 200, en la mañana de este lunes. El hallazgo generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades policiales, que se trasladaron al lugar para iniciar las actuaciones de rigor.

    Lee además
    El suicidio de Soledad Lobo (23) para los familiares está en dudas porque era una madre de un niño pequeño y muy apegada a sus afectos. video

    El suicidio de Soledad Lobo para los familiares debe investigarse como un homicidio por las amenazas recibidas
    Control en 69 embarcaciones, identificación a 150 personas y secuestro de armas de fuego

    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones
    Embed

    Alrededor de las 11:00, una ambulancia del SAME y móviles del Comando de Patrulla y de la Patrulla Urbana municipal se presentaron en el domicilio. Los uniformados realizaron las primeras diligencias, preservando la escena y dando intervención a la Fiscalía N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari.

    suicidio de un hombre mayor en echevarria al 200 Pergamino-002
    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    Pericias por suicidio

    Por disposición judicial, Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes y luego trasladó el cuerpo sin vida a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para establecer fehacientemente la causa del deceso. Durante el procedimiento, la circulación vehicular estuvo interrumpida en esa cuadra por un operativo de tránsito coordinado por la brigada de la Agencia Municipal de Seguridad.

    De acuerdo con las primeras versiones, el hombre atravesaba un cuadro de profundo malestar emocional y un presunto estado depresivo. Fuentes consultadas indicaron que la principal hipótesis apunta a un suicidio mediante el uso de un arma de fuego, aunque los resultados de las pericias serán determinantes para confirmar oficialmente esa circunstancia.

    El hecho causó conmoción en el vecindario, donde el fallecido era una persona conocida desde hacía muchos años. Los investigadores trabajan para reconstruir las horas previas al trágico desenlace y tomar testimonio a familiares y allegados.

    Prevención del suicidio

    El Hospital San José recuerda que cuenta con un servicio permanente de Salud Mental, integrado por profesionales de psicología y psiquiatría, que atienden las 24 horas, los 365 días del año. La asistencia está disponible tanto a través del servicio de guardia como mediante atención ambulatoria en consultorios, para todas las personas que estén atravesando momentos de angustia, malestar emocional o crisis personales.

    El centro de salud de Pergamino tiene sus líneas de atención telefónica disponibles las veinticuatro horas de los 365 días del año para brindar asistencia a pacientes. Los números de teléfono a los que pueden llamar son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

    Además, existen líneas de atención y acompañamiento gratuitas y confidenciales:

    Línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires).

    Línea 0800-999-0091 (interior del país).

    Línea 988, servicio nacional de prevención del suicidio y asistencia en salud mental disponible las 24 horas.

    Temas
    Seguí leyendo

    El suicidio de Soledad Lobo para los familiares debe investigarse como un homicidio por las amenazas recibidas

    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones

    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Motociclistas temerarios, con picadas y willy, y víctimas inocentes: una problemática que impacta a Colón

    "O dejás a tu marido o va a ser peor", la amenaza de matones que golpearon a patadas a una mujer embarazada

    Un ladrón agredió con una botella de vidrio cortada a un jubilado para robarle pertenencias

    Explosión en Rancagua: los peritos de Explosivos entregaron el informe sobre las causas del incidente

    ¿Intento de homicidio? Un padre comenzó a ser juzgado por un ataque a su hija al retarla tomándola del cuello

    Dos aprehendidos en San Pedro por violencia de género y desobediencia judicial

    Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La amenaza de los sujetos sugiere que fue un ataque ordenado por alguien.

    "O dejás a tu marido o va a ser peor", la amenaza de matones que golpearon a patadas a una mujer embarazada

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este jueves. El elenco coordinado por José Neme Carenzo que protagoniza El paraíso es un pudridero.
    Cultura y espectáculos

    Tres únicas funciones de los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo
    Exposición de Fotolibros. La recepción es hasta el 11 de noviembre y la participación no tiene costo.
    Cultura

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

    Pergamino Básquet comienza a escribir su quinta participación en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Control en 69 embarcaciones, identificación a 150 personas y secuestro de armas de fuego

    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones

    Cámara de Diputados de la Nación

    Diputados: la oposición busca apurar el dictamen del presupuesto, pero el oficialismo intentará postergarlo hasta diciembre