Identificaron a ladrón pagando el combustible con la tarjeta que le robó a una mujer del interior del auto

Una mujer denunció que, mientras realizaba actividad física en un gimnasio, un sujeto barreteó la puerta de su automóvil estacionado en la zona céntrica y le sustrajo pertenencias personales y una tarjeta de crédito con la que luego realizó diversas compras. La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de las imágenes de una estación de servicio donde fue filmado abonando combustible con el plástico sustraído.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Una mujer denunció que, mientras realizaba actividad física en un gimnasio, un sujeto barreteó la puerta de su automóvil estacionado en la zona céntrica y le sustrajo pertenencias personales y una tarjeta de crédito con la que luego realizó diversas compras. La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de las imágenes de una estación de servicio donde fue filmado abonando combustible con el plástico sustraído. Nota completa en www.laopinionline.ar #policiales #tarjeta #combustible"