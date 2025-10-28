martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Identificaron a ladrón pagando el combustible con la tarjeta que le robó a una mujer del interior del auto

    El individuo fue captado por cámaras de seguridad cuando utilizó la tarjeta de crédito de la víctima para cargar combustible y hacer compras en distintos comercios.

    28 de octubre de 2025 - 10:38
    El sospechoso acudió a una estación de servicios céntrica a cargar combustible y pagó con la tarjeta de la víctima del robo de la documentación.

    El sospechoso acudió a una estación de servicios céntrica a cargar combustible y pagó con la tarjeta de la víctima del robo de la documentación.

    GOOGLE STREET VIEW

    Una mujer denunció que, mientras realizaba actividad física en un gimnasio, un sujeto barreteó la puerta de su automóvil estacionado en la zona céntrica y le sustrajo pertenencias personales y una tarjeta de crédito con la que luego realizó diversas compras. La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de las imágenes de una estación de servicio donde fue filmado abonando combustible con el plástico sustraído.

    Lee además
    Mateo Nicolás Colo López intentó apoderarse de una moto Honda Wave de un taller mecánico del barrio José Hernández en medio de una seguidilla de episodios delictivos en la zona.

    Detuvieron a un ladrón acusado de cometer una seguidilla de robos, agredir a un policía y romper un patrullero
    El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando la víctima —una mujer de 30 años— dejó su vehículo estacionado sobre calle Estrada, entre Echevarría y Pinto, alrededor de las 8:45, para asistir a su rutina de entrenamiento. Al regresar, cerca de las 10:00, constató que la puerta del lado del acompañante había sido forzada con una barreta y que del interior le habían robado una notebook marca Lenovo, su carnet de conducir, una mochila beige marca Everlast, maquillajes, una botella térmica azul y prendas deportivas.

    Poco después, al revisar los movimientos de su tarjeta de crédito, la mujer advirtió consumos que no había realizado: una carga de combustible por 4.500 pesos en una estación de servicio ubicada en avenida de Mayo y Merced, y compras en un supermercado y otros locales comerciales por más de 60.000 pesos en total.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Una mujer denunció que, mientras realizaba actividad física en un gimnasio, un sujeto barreteó la puerta de su automóvil estacionado en la zona céntrica y le sustrajo pertenencias personales y una tarjeta de crédito con la que luego realizó diversas compras. La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de las imágenes de una estación de servicio donde fue filmado abonando combustible con el plástico sustraído. Nota completa en www.laopinionline.ar #policiales #tarjeta #combustible"

    Identificaron al ladrón

    A partir de la denuncia radicada en sede policial, se inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad. En las imágenes aportadas por la estación de servicio, la damnificada reconoció al individuo que efectuó el pago con su tarjeta. Los registros permitieron individualizar al sospechoso, quien fue identificado por los investigadores policiales como un sujeto conocido en el ámbito delictivo local.

    La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, a cargo de la instructora judicial doctora Eloísa Ramundo, dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Robo”, con intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Policía Científica para la recolección de evidencia.

    Los investigadores avanzan en el relevamiento de más cámaras de la zona y en el pedido de registros de compras efectuadas con la tarjeta para determinar con precisión la ruta del dinero y las responsabilidades del autor.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detuvieron a un ladrón acusado de cometer una seguidilla de robos, agredir a un policía y romper un patrullero

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    Secuestran una moto en Baradero que había sido robada en San Martín

    Denunciaron un millonario robo en un departamento de un edificio céntrico

    Un clan liderado por un preso involucrado en estafas virtuales desde la cárcel y apoyo familiar

    Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    Motociclista aprehendido tras chocar a una transeúnte en el centro de Colón: la víctima sufrió graves lesiones

    Condena de la Justicia Federal de Rosario en la primera causa de lavado de activos investigada en Pergamino

    Estuvo 3 años presa por una causa de abuso sexual y el Tribunal Criminal la absolvió con perspectiva de género

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Secuestran una moto en Baradero que había sido robada en San Martín

    Secuestran una moto en Baradero que había sido robada en San Martín

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Por Alfonso Godoy
    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación