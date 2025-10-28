Identificaron a ladrón pagando el combustible con la tarjeta que le robó a una mujer del interior del auto

El sospechoso acudió a una estación de servicios céntrica a cargar combustible y pagó con la tarjeta de la víctima del robo de la documentación. GOOGLE STREET VIEW

Una mujer denunció que, mientras realizaba actividad física en un gimnasio, un sujeto barreteó la puerta de su automóvil estacionado en la zona céntrica y le sustrajo pertenencias personales y una tarjeta de crédito con la que luego realizó diversas compras. La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de las imágenes de una estación de servicio donde fue filmado abonando combustible con el plástico sustraído.

El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando la víctima —una mujer de 30 años— dejó su vehículo estacionado sobre calle Estrada, entre Echevarría y Pinto, alrededor de las 8:45, para asistir a su rutina de entrenamiento. Al regresar, cerca de las 10:00, constató que la puerta del lado del acompañante había sido forzada con una barreta y que del interior le habían robado una notebook marca Lenovo, su carnet de conducir, una mochila beige marca Everlast, maquillajes, una botella térmica azul y prendas deportivas.

Poco después, al revisar los movimientos de su tarjeta de crédito, la mujer advirtió consumos que no había realizado: una carga de combustible por 4.500 pesos en una estación de servicio ubicada en avenida de Mayo y Merced, y compras en un supermercado y otros locales comerciales por más de 60.000 pesos en total.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, a cargo de la instructora judicial doctora Eloísa Ramundo, dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de “Robo”, con intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Policía Científica para la recolección de evidencia. Los investigadores avanzan en el relevamiento de más cámaras de la zona y en el pedido de registros de compras efectuadas con la tarjeta para determinar con precisión la ruta del dinero y las responsabilidades del autor.

