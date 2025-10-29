Ojos en Alerta permitió detener a dos sospechosos que salieron de robar en la casa de un jubilado

El reporte de vecinos a Ojos en Alerta permitió coordinar la intervención de Patrullas Urbanas municipales y móviles de la Policía.

Gracias a la participación ciudadana a través del programa Ojos en Alerta , la Policía logró detener a dos hombres que intentaban sustraer objetos de la casa de un jubilado en inmediaciones de Avenida Ameghino y las vías del ferrocarril, durante la madrugada de este miércoles. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando huían con un lavarropas.

La detención se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada de este miércoles, luego de que un vecino advirtiera movimientos sospechosos dentro de la vivienda de un adulto mayor que se encontraba solo en su domicilio, ubicado en avenida Ameghino entre Alsina y las Vías del Ferrocarril, y alertara a las autoridades mediante el sistema Ojos en Alerta, una herramienta de seguridad impulsada por la Municipalidad de Pergamino que permite reportar emergencias a través de mensajes de WhatsApp.

De inmediato, se dio aviso al Comando de Patrulla Pergamino, que desplegó móviles en la zona. A pocos metros del lugar, en la intersección de calle Valentini Potente y las vías, los efectivos interceptaron a dos hombres que huían llevando un lavarropas y una mochila.

Al revisar sus pertenencias, los policías hallaron en el interior de la mochila una cuchilla y un objeto punzante, por lo que ambos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial.

El procedimiento fue realizado por el móvil 30.463, a cargo del sargento Lugo, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso la imputación por tentativa de robo y portación de arma blanca.

El caso quedó registrado bajo el número Suceso 3.016.023, y según fuentes policiales, la rápida respuesta fue posible gracias a la colaboración ciudadana a través de Ojos en Alerta, una red que ya cuenta con miles de vecinos adheridos y que se ha convertido en una herramienta clave para prevenir delitos en tiempo real.

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio destacaron la importancia de esta intervención como un ejemplo del funcionamiento efectivo del sistema: “El aviso temprano de un vecino permitió que la policía llegara a tiempo y evitara que la víctima sufriera daños o pérdidas mayores”.

Los dos sospechosos permanecen a disposición de la Justicia, mientras que el adulto mayor, que estaba solo en su domicilio al momento del hecho, no sufrió lesiones.