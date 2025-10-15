miércoles 15 de octubre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    10 años de música coral: el Coro Femenino Pergamino se presenta con invitados especiales

    Para celebrar una década de trayectoria, acompañarán esta velada en el Teatro Unión Ferroviaria el Coro Municipal de Niños y Jóvenes, y el Coro San José.

    15 de octubre de 2025 - 12:57
    La idea del Coro Femenino germinó en 2014 cuando el Coro Municipal de Niños y Jóvenes celebró su 40º aniversario.

    CORO FEMENINO PERGAMINO
    Ambas agrupaciones cerrarán la noche con una emotiva interpretación conjunta del Himno a la alegría.
    La conducción del concierto estará a cargo de Pamela Lombari. La sonorización, grabación, videos e iluminación serán responsabilidad de Nico Cualino.

    La entrada a $8000 se puede reservar a los números de Whatsapp 2477 533687 y 2477 456105 donde se indicará la forma de pago. Las localidades son numeradas.

    Los repertorios

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes, acompañado por Nico Cualino en teclado, Facundo Rodríguez en guitarra y percusión, interpretará el siguiente repertorio:

    -Gloria, Athos Palma.

    -Don’t Stop Me Now, Freddy Mercury, v.c. Marcelo Valva.

    -Seguir viviendo sin tu amor, Luis Alberto Spinetta, v.c. Marcelo Valva.

    -Cancionera, Armando Terjada Gómez / Eduardo Aragón, v.c. José Vallesi.

    -Negra Murguera, Juan C. Subirá / Pepe Céspedes, v.c. Marcelo Valva.

    Por su parte, el Coro Femenino Pergamino, acompañado por Nico Cualino en piano, Lucas Moschini en guitarra y Bernardo Ramallo en percusión interpretará:

    -Duerme, Homero Manzi / Hugo Gutiérrez, v.c. Marcelo Valva.

    -Caramba, Otilio Galíndez / Alberto Grau.

    -El árbol, Fermín Estrella Gutiérrez / Alberto Balzanelli.

    -En Aranjuez con tu amor, Joaquín Rodrigo / García Segurola, v.c. Marcelo Valva.

    -Chabuca Limeña, Manuel Alejandro, v.c. Roberto Goldar.

    Finalmente, el Coro San José, acompañado por Rafael Gómez en guitarra y percusión, interpretará:

    -El último café, Héctor Stamponi / Cátulo Castillo, v.c. Emilio Dublanc.

    -Pa’l Cachilo Dormido, Atahualpa Yupanqui, v.c. Eduardo Correa.

    -Nocturno Riojano, Atahualpa Yupanqui / Remberto Narváez, v.c. Fernando Carmona.

    -De Amor y Pujllay, Nicolás Carrión / Camilo Matta, v.c. Pablo Roberto.

    -Chaya de los pobres, Ramón Navarro / Roberto Palmer, v.c. Fernando Carmona.

    Sobre el Coro Femenino Pergamino

    La idea del Coro Femenino germinó en 2014 cuando el Coro Municipal de Niños y Jóvenes celebró su 40º aniversario. Se convocó a coreutas que pasaron por sus filas, muchos de los cuales ya no residían en Pergamino.

    Precisamente, la agrupación gestada en 1974 por los maestros Angel Concilio y Hugo Ramallo y dirigida durante 42 años por este último, generó muchos años después la formación del Coro Femenino, integrado por un grupo de cantantes que conformaron el Coro de Niños en distintas épocas.

    El Coro Femenino Pergamino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo, ya llevó al escenario la Misa Criolla y la Misa por la Paz y la Justicia, de Ariel Ramírez; Mujeres Argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez con versión coral de Marcelo Valva; Misatango, de Martín Palmeri con versión coral para voces iguales de Marcelo Valva; Mágico Piazzolla, con una selección de sus mejores obras; Cien años, de Ramírez y Piazzolla; y la Cantata Yupanquiana de Marcelo Valva.

