10 años de música coral: el Coro Femenino Pergamino se presenta con invitados especiales

La idea del Coro Femenino germinó en 2014 cuando el Coro Municipal de Niños y Jóvenes celebró su 40º aniversario.

El Coro Femenino Pergamino , que dirige Hugo Ramallo , cumple 10 años de actividad en la ciudad y lo festejará con un concierto el sábado 25 a la 20:00, en el Teatro Unión Ferroviaria , avenida Alsina 530.

Cultura y espectáculos Marcos Emanuel llega a Buenos Aires con Viaje, su espectáculo de folklore y música popular

Cultura y espectáculos Concierto conjunto de la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes

Junto al Coro Femenino actuarán el Coro Municipal de Niños y Jóvenes , que dirigen las profesoras Mariana y Natalia Ramallo , y el Coro San José , bajo la dirección del maestro Agustín Cartabia .

La conducción del concierto estará a cargo de Pamela Lombari . La sonorización, grabación, videos e iluminación serán responsabilidad de Nico Cualino .

La entrada a $8000 se puede reservar a los números de Whatsapp 2477 533687 y 2477 456105 donde se indicará la forma de pago. Las localidades son numeradas.

Los repertorios

El Coro Municipal de Niños y Jóvenes, acompañado por Nico Cualino en teclado, Facundo Rodríguez en guitarra y percusión, interpretará el siguiente repertorio:

-Gloria, Athos Palma.

-Don’t Stop Me Now, Freddy Mercury, v.c. Marcelo Valva.

-Seguir viviendo sin tu amor, Luis Alberto Spinetta, v.c. Marcelo Valva.

-Cancionera, Armando Terjada Gómez / Eduardo Aragón, v.c. José Vallesi.

-Negra Murguera, Juan C. Subirá / Pepe Céspedes, v.c. Marcelo Valva.

Por su parte, el Coro Femenino Pergamino, acompañado por Nico Cualino en piano, Lucas Moschini en guitarra y Bernardo Ramallo en percusión interpretará:

-Duerme, Homero Manzi / Hugo Gutiérrez, v.c. Marcelo Valva.

-Caramba, Otilio Galíndez / Alberto Grau.

-El árbol, Fermín Estrella Gutiérrez / Alberto Balzanelli.

-En Aranjuez con tu amor, Joaquín Rodrigo / García Segurola, v.c. Marcelo Valva.

-Chabuca Limeña, Manuel Alejandro, v.c. Roberto Goldar.

Finalmente, el Coro San José, acompañado por Rafael Gómez en guitarra y percusión, interpretará:

-El último café, Héctor Stamponi / Cátulo Castillo, v.c. Emilio Dublanc.

-Pa’l Cachilo Dormido, Atahualpa Yupanqui, v.c. Eduardo Correa.

-Nocturno Riojano, Atahualpa Yupanqui / Remberto Narváez, v.c. Fernando Carmona.

-De Amor y Pujllay, Nicolás Carrión / Camilo Matta, v.c. Pablo Roberto.

-Chaya de los pobres, Ramón Navarro / Roberto Palmer, v.c. Fernando Carmona.

Sobre el Coro Femenino Pergamino

La idea del Coro Femenino germinó en 2014 cuando el Coro Municipal de Niños y Jóvenes celebró su 40º aniversario. Se convocó a coreutas que pasaron por sus filas, muchos de los cuales ya no residían en Pergamino.

Precisamente, la agrupación gestada en 1974 por los maestros Angel Concilio y Hugo Ramallo y dirigida durante 42 años por este último, generó muchos años después la formación del Coro Femenino, integrado por un grupo de cantantes que conformaron el Coro de Niños en distintas épocas.

El Coro Femenino Pergamino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo, ya llevó al escenario la Misa Criolla y la Misa por la Paz y la Justicia, de Ariel Ramírez; Mujeres Argentinas, de Félix Luna y Ariel Ramírez con versión coral de Marcelo Valva; Misatango, de Martín Palmeri con versión coral para voces iguales de Marcelo Valva; Mágico Piazzolla, con una selección de sus mejores obras; Cien años, de Ramírez y Piazzolla; y la Cantata Yupanquiana de Marcelo Valva.