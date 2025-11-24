lunes 24 de noviembre de 2025
    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    Pergolini alertó que el fútbol se volvió una réplica de la política y el clima se enrarece: silencios dirigenciales, presiones en redes y amenazas en vivo a Caruso.

    24 de noviembre de 2025 - 10:42
    Mario Pergolini y la polémica en el fútbol

    Mario Pergolini y la polémica en el fútbol

    LaNacion

    Las declaraciones del conductor sobre el manejo de la AFA coincidieron con un clima nacional enrarecido: presiones en redes, silencios dirigenciales y episodios de violencia verbal. En Pergamino, los dichos de Ricardo Caruso Lombardi sobre la designación arbitral para Douglas–Rafaela derivaron en amenazas en vivo durante un programa televisivo.

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso
    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    El fútbol argentino, bajo sospecha: Pergolini marca el rumbo de un debate cada vez más incómodo

    Mario Pergolini reavivó esta semana un debate profundo sobre el estado institucional del fútbol argentino, al afirmar que su funcionamiento actual “se parece cada vez más a las inferiores de la política”. Sus críticas surgieron tras la polémica entrega de un trofeo a Rosario Central por liderar la tabla anual y apuntaron directamente a la dirigencia de AFA, a la cultura del silencio en los clubes grandes y a la violencia discursiva creciente en redes sociales.

    El conductor señaló que la entrega del trofeo fue “extraña, oscura y sin explicación”, pero remarcó un problema mucho mayor: la naturalización de prácticas políticas dentro del fútbol, la falta de transparencia y la ausencia de voces críticas dentro de las instituciones más poderosas.

    Toviggino, los silencios y el poder: síntomas de un fútbol cada vez más agresivo

    Pergolini también cuestionó a Pablo Toviggino, tesorero de AFA y uno de los hombres más influyentes del círculo de Claudio Tapia, por su comportamiento en redes sociales:

    “Patotea públicamente, hace valer poder en Twitter, como si no midiera el daño que causa.”

    Según Pergolini, lo más grave no es la actitud individual, sino la inacción del resto del sistema:

    “Asusta el silencio de Boca y River. Son los grandes, y no dicen nada.”

    Amenazas a Caruso Lombardi: una línea que se cruzó en vivo

    Mientras este clima se tensiona, el periodista y entrenador Ricardo Caruso Lombardi denunció haber sido amenazado en pleno programa en vivo, tras criticar la designación arbitral para el desenlace del torneo entre Douglas Haig y Atlético Rafaela.

    El episodio, transmitido ante millones de televidentes, exhibió hasta qué punto la violencia verbal y las presiones se volvieron parte del ecosistema futbolero.

    Dirigentes, árbitros y periodistas reconocen que el clima se volvió asfixiante, y que críticas que antes generaban polémicas deportivas hoy desencadenan respuestas propias de la política dura.

    Un fútbol sin mediadores ni contención institucional

    Lo que Pergolini describe como “una degradación peligrosa” se ve reflejado en comportamientos dirigenciales, silencios estratégicos, amenazas y un creciente uso de redes sociales para marcar territorio y disciplinar discursos.

    La falta de mecanismos sólidos de control institucional deja al fútbol expuesto a un nivel de conflictividad que hace años no se veía, donde la discusión deportiva pierde espacio frente a la lógica de poder, presión y confrontación permanente.

    Más allá del deporte, Pergolini mira la política y el futuro

    En su análisis, Pergolini también vinculó este clima del fútbol con el sistema político actual, subrayando fenómenos como la falta de oposición articulada, la dificultad para leer a la sociedad y el avance inexorable de la tecnología en los medios y la opinión pública.

    Mientras tanto, el fútbol —históricamente un espacio para la pasión popular— parece atravesar un proceso de degradación institucional que obliga a replantear límites, responsabilidades y mecanismos de control.

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Escándalo en la AFA: cómo se gestó el título para Rosario Central y la grieta dirigencial que dejó expuesta

    Día de la Soberanía Nacional: una fecha para reafirmar identidad, memoria y presente

    El Gobierno reconfigura el Gabinete: Santilli suma poder político y Scioli queda bajo la órbita de Adorni

    Fuerte repunte del mercado inmobiliario en Buenos Aires: octubre marcó el mejor ritmo de ventas del año

    El Gobierno descontará el día a estatales que adhieran al paro de ATE y Aguiar denuncia una "amenaza ilegal"

    La Justicia avanza contra el patrimonio K: decomisarían bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Día de la Soberanía: Mar del Plata, el destino más buscado para pasar el fin de semana largo

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector
    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    25N en Pergamino: arte, comunidad y acción para visibilizar la violencia contra las mujeres

    25N en Pergamino: arte, comunidad y acción para visibilizar la violencia contra las mujeres

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi