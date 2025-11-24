Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

Mario Pergolini y la polémica en el fútbol

Las declaraciones del conductor sobre el manejo de la AFA coincidieron con un clima nacional enrarecido: presiones en redes, silencios dirigenciales y episodios de violencia verbal. En Pergamino , los dichos de Ricardo Caruso Lombardi sobre la designación arbitral para Douglas–Rafaela derivaron en amenazas en vivo durante un programa televisivo.

Mario Pergolini reavivó esta semana un debate profundo sobre el estado institucional del fútbol argentino, al afirmar que su funcionamiento actual “se parece cada vez más a las inferiores de la política”. Sus críticas surgieron tras la polémica entrega de un trofeo a Rosario Central por liderar la tabla anual y apuntaron directamente a la dirigencia de AFA, a la cultura del silencio en los clubes grandes y a la violencia discursiva creciente en redes sociales.

El conductor señaló que la entrega del trofeo fue “extraña, oscura y sin explicación”, pero remarcó un problema mucho mayor: la naturalización de prácticas políticas dentro del fútbol, la falta de transparencia y la ausencia de voces críticas dentro de las instituciones más poderosas.

Pergolini también cuestionó a Pablo Toviggino, tesorero de AFA y uno de los hombres más influyentes del círculo de Claudio Tapia, por su comportamiento en redes sociales:

“Patotea públicamente, hace valer poder en Twitter, como si no midiera el daño que causa.”

Según Pergolini, lo más grave no es la actitud individual, sino la inacción del resto del sistema:

“Asusta el silencio de Boca y River. Son los grandes, y no dicen nada.”

Amenazas a Caruso Lombardi: una línea que se cruzó en vivo

Mientras este clima se tensiona, el periodista y entrenador Ricardo Caruso Lombardi denunció haber sido amenazado en pleno programa en vivo, tras criticar la designación arbitral para el desenlace del torneo entre Douglas Haig y Atlético Rafaela.

El episodio, transmitido ante millones de televidentes, exhibió hasta qué punto la violencia verbal y las presiones se volvieron parte del ecosistema futbolero.

Dirigentes, árbitros y periodistas reconocen que el clima se volvió asfixiante, y que críticas que antes generaban polémicas deportivas hoy desencadenan respuestas propias de la política dura.

Un fútbol sin mediadores ni contención institucional

Lo que Pergolini describe como “una degradación peligrosa” se ve reflejado en comportamientos dirigenciales, silencios estratégicos, amenazas y un creciente uso de redes sociales para marcar territorio y disciplinar discursos.

La falta de mecanismos sólidos de control institucional deja al fútbol expuesto a un nivel de conflictividad que hace años no se veía, donde la discusión deportiva pierde espacio frente a la lógica de poder, presión y confrontación permanente.

Más allá del deporte, Pergolini mira la política y el futuro

En su análisis, Pergolini también vinculó este clima del fútbol con el sistema político actual, subrayando fenómenos como la falta de oposición articulada, la dificultad para leer a la sociedad y el avance inexorable de la tecnología en los medios y la opinión pública.

Mientras tanto, el fútbol —históricamente un espacio para la pasión popular— parece atravesar un proceso de degradación institucional que obliga a replantear límites, responsabilidades y mecanismos de control.