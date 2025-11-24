lunes 24 de noviembre de 2025
    • Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Según CAME, 1,7 millones de turistas viajaron por el país durante el último fin de semana XXL. Mar del Plata fue uno de los destinos más elegidos.

    24 de noviembre de 2025 - 12:57
    Mar del Plata registró una ocupación hotelera superior al 75%.

    CRONOS

    El fin de semana XXL por el Día de la Soberanía Nacional dejó un saldo favorable para el turismo argentino. De acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron 1.694.000 turistas, lo que representa un 21% más que en el mismo feriado de 2024.

    Este viernes, en Pergamino, el día comenzó con cielo parcialmente nublado y condiciones más frescas que las de los días previos.

    Después de la lluvia ¿Cómo estará el clima en Pergamino durante el fin de semana XXL?
    De acuerdo con los datos de ARBA, el adicional en Urbano Edificado alcanza al 8% de las 5.335.124 partidas registradas.

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    La estadía promedio también mostró una mejora: 2,3 noches, un 15% superior al año pasado. Este aumento, igualmente que el mayor flujo de viajeros, se explica en parte porque en 2024 el feriado tuvo sólo tres días.

    Un gasto total en alza pero con consumos más austeros

    El gasto turístico total alcanzó los $355.789 millones, un 34% más en términos reales que en el mismo periodo de 2024.

    Sin embargo, el gasto promedio diario por turista fue de $91.317, lo que marca una caída real del 3,7%, evidenciando un comportamiento más austero. Aun así, los consumos básicos en alojamiento, transporte y gastronomía se mantuvieron firmes.

    Mar del Plata, el más elegido

    Los principales centros turísticos registraron un fuerte movimiento.

    Entre los destinos más concurridos se destacaron:

    *Mar del Plata, con una ocupación hotelera superior al 75%.

    *Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, con niveles muy altos de alojamiento.

    *Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses, como Tandil.

    *En la Patagonia brillaron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

    *En la costa norte bonaerense, Pinamar alcanzó un 66,7% de ocupación promedio, mientras que La Plata registró un 80% entre sábado y domingo.

    Un año de fuerte movimiento turístico

    Con este último fin de semana largo, 2025 acumuló siete feriados extendidos, en los que viajaron 11.964.940 turistas a lo largo del país.

    Estas escapadas generaron un movimiento económico estimado en 2.722.208 millones de pesos, equivalente a 1944 millones de dólares, impulsando a miles de pymes y dinamizando las economías regionales.

    Después de la lluvia ¿Cómo estará el clima en Pergamino durante el fin de semana XXL?

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    Escándalo en la AFA: cómo se gestó el título para Rosario Central y la grieta dirigencial que dejó expuesta

    Día de la Soberanía Nacional: una fecha para reafirmar identidad, memoria y presente

    El Gobierno reconfigura el Gabinete: Santilli suma poder político y Scioli queda bajo la órbita de Adorni

    Fuerte repunte del mercado inmobiliario en Buenos Aires: octubre marcó el mejor ritmo de ventas del año

    El Gobierno descontará el día a estatales que adhieran al paro de ATE y Aguiar denuncia una "amenaza ilegal"

    La Justicia avanza contra el patrimonio K: decomisarían bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Mario Pergolini y la polémica en el fútbol video

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector
    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    Arba informó que mañana vence el Impuesto Inmobiliario Edificado

    25N en Pergamino: arte, comunidad y acción para visibilizar la violencia contra las mujeres

    25N en Pergamino: arte, comunidad y acción para visibilizar la violencia contra las mujeres

    Mario Pergolini y la polémica en el fútbol video

    Pergolini advierte por la "politización total" del fútbol argentino y hasta amenazan a Caruso Lombardi