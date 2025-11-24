lunes 24 de noviembre de 2025
    • Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentó un índice mensual que sintetiza 12 variables clave y permite seguir en tiempo real el desempeño de la cadena agroindustrial argentina. Los primeros datos revelaron un crecimiento interanual del 4%.

    24 de noviembre de 2025 - 13:50
    2

    En Rosario, la Bolsa de Comercio presentó oficialmente su nuevo Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), una herramienta estadística desarrollada por la Dirección de Información y Estudios Económicos (DIyEE) que permitirá medir de manera mensual, precisa y comparable la evolución de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.

    Durante el lanzamiento, el presidente de la entidad, Miguel Simioni, destacó el valor del nuevo instrumento para el análisis económico: “La Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su Dirección de Información y Estudios Económicos, tiene una larga tradición en la creación de estadísticas, modelos e indicadores que se transforman en referencia para la producción, la industria y los mercados. El IACA reafirma ese compromiso: brindar información rigurosa, pública y confiable para comprender y potenciar el rol estratégico de la cadena agroindustrial en la economía argentina”.

    Cómo se construye el nuevo termómetro del agro

    El IACA combina 12 series representativas que abarcan producción primaria, agroindustria y agroexportación. Todos los datos se ajustan por estacionalidad y se ponderan según su aporte al valor agregado del sector. El resultado se expresa en un índice general y tres subíndices: Cultivos, Agroindustria y Agroexportación, lo que permite observar con claridad el desempeño de cada eslabón y la contribución relativa de cada uno.

    image

    Para su elaboración, la BCR integró información de diversas fuentes oficiales y privadas, entre ellas la Secretaría de Agricultura (SAGyP), el INDEC, la Secretaría de Energía, registros aduaneros y estimaciones propias elaboradas por los equipos técnicos de la entidad. “La DIyEE aplica un proceso técnico de armonización en el que todas las variables son ajustadas por estacionalidad, transformadas a variaciones mensuales comparables y ponderadas según su aporte al PBI”, explicó la institución rosarina.

    Los primeros resultados: crecimiento interanual y señales mixtas

    En su debut, el IACA-BCR presentó los datos correspondientes a octubre, mes en el que el índice mostró un crecimiento interanual del 4%, manteniéndose en un nivel históricamente elevado para la actividad agropecuaria.

    Sin embargo, en la comparación mensual registró una leve variación negativa del 0,2%, atribuida principalmente al menor ritmo de siembra de soja en ese período. Aun así, varios componentes exhibieron avances significativos:

    -La producción de leche se expandió por 19 meses consecutivos.

    -La molienda de trigo creció 1,7%.

    -Las exportaciones agroindustriales acumularon cinco meses seguidos de alza, con un avance del 0,6% mensual.

    Desde la DIyEE destacaron que “el índice permite observar rápidamente dónde se aceleran y dónde se frenan los distintos eslabones de la cadena. Esa lectura integral es clave para anticipar tendencias, evaluar políticas y comprender la dinámica real del sector más competitivo de la economía argentina”.

    image

    Treinta años de historia para entender el presente

    El lanzamiento incluyó además un informe especial que reconstruyó la evolución del agro argentino a lo largo de las últimas tres décadas. Allí se identificaron ciclos de fuerte expansión —impulsados por la adopción de OGM, la siembra directa y el boom sojero—, períodos de estancamiento vinculados a cambios regulatorios y momentos críticos marcados por sequías severas.

    En ese sentido, los técnicos de la DIyEE explicaron que “la reconstrucción histórica del índice muestra cómo el clima, las políticas macroeconómicas y la innovación productiva se combinan para moldear el desempeño del agro. Sin una mirada de largo plazo es imposible entender la realidad actual del sector”.

    Temas
