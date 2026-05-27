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    • Gran convocatoria en la ciudad de Zárate durante la segunda jornada de intercambio de figuritas

    La Costanera de Zárate volvió a llenarse de familias y fanáticos del fútbol en una tarde recreativa organizada por el Municipio.

    27 de mayo de 2026 - 09:21
    En la 2da edición que realizó la Municipalidad de Zárate, la costanera fue nuevamente punto de encuentro para intercambio de figuritas

    En la 2da edición que realizó la Municipalidad de Zárate, la costanera fue nuevamente punto de encuentro para intercambio de figuritas

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    La ciudad de Zárate vivió una nueva jornada cargada de entusiasmo y pasión futbolera con la realización de la segunda edición del intercambio de figuritas del Mundial. Cientos de vecinos participaron de la propuesta impulsada por la Municipalidad, que convirtió nuevamente a la Costanera en un espacio de encuentro para chicos, chicas y familias.

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    La Costanera, epicentro de una tarde futbolera

    La actividad comenzó a las 15:00 y se extendió hasta las 19:00 en el sector conocido como Negro de la Riestra, ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Costanera. Desde temprano, numerosas familias llegaron con álbumes, paquetes y pilas de figuritas repetidas con el objetivo de completar colecciones y compartir una experiencia distinta junto a otros apasionados por el fútbol.

    Durante toda la tarde se observaron rondas de intercambio entre niños, adolescentes y adultos que disfrutaron de una propuesta gratuita pensada para fortalecer los vínculos sociales y fomentar actividades recreativas al aire libre. El fenómeno de las figuritas volvió a demostrar su capacidad de reunir generaciones alrededor de una misma pasión.

    La convocatoria superó las expectativas y consolidó a la iniciativa como una de las actividades recreativas más convocantes organizadas en la Costanera durante las últimas semanas.

    El Municipio apuesta a los espacios de encuentro familiar

    La jornada contó con la presencia del intendente municipal, Marcelo Matzkin, acompañado por integrantes de su equipo de gobierno. Las autoridades recorrieron el predio y dialogaron con vecinos que participaron de la propuesta, destacando la importancia de generar espacios de integración y recreación para toda la comunidad.

    Desde el Municipio señalaron que este tipo de iniciativas buscan promover actividades saludables y gratuitas, aprovechando además los espacios públicos de la ciudad para impulsar encuentros familiares y sociales. La Costanera se ha convertido en uno de los principales puntos elegidos por los vecinos para compartir actividades recreativas y culturales.

    El intercambio de figuritas también permitió fortalecer el sentido de comunidad entre chicos y chicas que encontraron en el evento una oportunidad para socializar, intercambiar experiencias y disfrutar de una tarde diferente.

    El furor por las figuritas sigue creciendo en Zárate

    El fenómeno de las colecciones vinculadas al fútbol mantiene intacta su popularidad y continúa movilizando a miles de personas en distintas ciudades del país. En Zárate, la propuesta municipal logró capitalizar ese entusiasmo con una actividad abierta, gratuita y orientada a todas las edades.

    Muchos participantes llegaron con listas de figuritas faltantes, mientras otros aprovecharon para iniciar nuevas amistades y compartir consejos para completar los álbumes. El clima acompañó la jornada y permitió que las familias permanecieran durante varias horas disfrutando del paseo costero.

    La Municipalidad anticipó que continuará promoviendo este tipo de encuentros recreativos en distintos puntos de la ciudad, buscando consolidar espacios de participación y entretenimiento para los vecinos.

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