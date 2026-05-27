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    • Zárate: CADU y Villa Dálmine vuelven a verse las caras en un clásico esperado en Villa Fox

    Defensores Unidos de Zárate y Villa Dálmine juegan este miércoles un clásico histórico tras más de 14 años sin enfrentarse.

    27 de mayo de 2026 - 12:32
    Después de más de 14 años, este miércoles volverá a disputarse el clásico zonal: desde las 15.30 horas, Defensores Unidos y Villa Dálmine se enfrentarán en el estadio Mario Losinno, con transmisión de LPF Play.

    Después de más de 14 años, este miércoles volverá a disputarse el clásico zonal: desde las 15.30 horas, Defensores Unidos y Villa Dálmine se enfrentarán en el estadio Mario Losinno, con transmisión de LPF Play.

    infozc.com

    Después de más de 14 años de espera, este miércoles volverá a disputarse en la ciudad de Zárate uno de los clásicos más tradicionales de fútbol de la región. Desde las 15.30, Defensores Unidos y Villa Dálmine se enfrentarán en el estadio Mario Losinno por la 5ª fecha pendiente de la Primera B Metropolitana, en un duelo cargado de historia, expectativa y necesidades deportivas.

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    El regreso de un clásico histórico entre CADU y Villa Dálmine

    El encuentro había sido postergado semanas atrás debido al paro impulsado por la AFA y finalmente tendrá lugar este miércoles en Villa Fox, donde se espera un gran marco de público y una fuerte presencia de ambas parcialidades.

    La rivalidad entre el Celeste y el Viola vuelve a escena luego de más de una década sin enfrentamientos oficiales, lo que elevó notablemente la expectativa tanto en Zárate como en Campana. Además, el partido será transmitido a través de LPF Play.

    Para Defensores Unidos, el compromiso aparece como una gran oportunidad para recuperarse luego de la derrota sufrida frente a Argentino de Quilmes por 1 a 0. El equipo dirigido por Gustavo Puebla necesita sumar para alejarse de los últimos puestos de la tabla.

    Cómo llegan CADU y Villa Dálmine al clásico de la Primera B

    CADU ocupa actualmente la 17ª posición con 16 unidades y apenas dos puntos lo separan de Villa San Carlos, uno de los equipos comprometidos en la parte baja del campeonato. Pensando en este partido, el entrenador decidió preservar en la fecha pasada a futbolistas importantes como Luis Olivera, Kevin Redondo y Martín Giménez.

    En condición de local, el Celeste ha mostrado solidez durante la temporada, con tres victorias, cuatro empates y solamente una derrota en Villa Fox.

    Por el lado de Villa Dálmine, el equipo llega con mejor presente futbolístico. En su última presentación igualó 1 a 1 frente a Real Pilar y ahora buscará aprovechar el empate de Arsenal ante Flandria para intentar quedar como único líder del torneo.

    El entrenador Ariel Fuscaldo repitió la convocatoria de 20 jugadores utilizada en el último encuentro, aunque todavía no podrá contar con Damián Agorreca ni Tomás Ponzo, quienes continúan recuperándose de sus lesiones.

    Un partido clave para la tabla y el orgullo regional

    El conjunto campanense atraviesa un gran momento fuera de casa, donde permanece invicto con seis triunfos y dos empates en ocho partidos disputados como visitante.

    Más allá de la situación de ambos en la tabla, el clásico tendrá un fuerte componente emocional para los hinchas, que esperaron durante años este reencuentro oficial entre dos históricos rivales de la zona.

    El árbitro del partido será Wenceslao Meneses, acompañado por Ramón Ortiz y Hernán Antola como asistentes, mientras que Mateo Bocaccia actuará como cuarto árbitro.

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