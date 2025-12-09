Zárate: Tomás Barletta asumió como nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia

Esta mañana, autoridades de la Jefatura de Asesores del Gobernador —organismo del cual dependen las Casas de la Provincia— estuvieron en nuestro distrito para poner oficialmente en funciones al nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia Zárate, Tomás Barletta. Enlace Crítico

Esta mañana, Tomás Barletta fue oficialmente puesto en funciones como Coordinador de la Casa de la Provincia en Zárate, en un acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y locales. Barletta reemplaza a Gabriela Moreyra y asume el desafío de mantener y ampliar la acción del Gobierno provincial en el distrito.

Trayectoria de Tomás Barletta en la gestión pública Vecino de Lima y militante de “La 20 de Noviembre”, Barletta cuenta con amplia experiencia en la gestión pública. Durante su paso por IOMA impulsó la apertura de la delegación en Lima, trasladó oficinas a la Casa de la Provincia en Zárate y desarrolló programas de vacunación, talleres para adultos mayores y la puesta en marcha de Policonsultorios.

Desafíos y objetivos como Coordinador El nuevo Coordinador asume su rol en un contexto político complejo, con un municipio gobernado por fuerzas opositoras. Barletta destacó la importancia del diálogo institucional y la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades reales de los vecinos, asegurando la presencia activa del Estado provincial en Zárate.

Respaldo político y fortalecimiento del peronismo local La designación de Barletta reafirma el respaldo del gobernador Axel Kicillof y consolida su centralidad en la vida institucional de Zárate. Además, este nombramiento refuerza la unidad del peronismo local, luego de recuperar la conducción del Concejo Deliberante y del bloque Fuerza Patria.

