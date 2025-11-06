Gran operativo de Gendarmería en San Pedro por causas federales: allanamientos y fuerte despliegue

Gendarmería Nacional llevó adelante un amplio operativo en distintos sectores de San Pedro. San Pedro Informa

Durante la mañana de este miércoles, Gendarmería Nacional llevó adelante un amplio operativo en distintos sectores de San Pedro. Las intervenciones, que incluyeron personal uniformado y de civil, se concentraron en puntos estratégicos de la ciudad y generaron gran expectativa entre los vecinos, mientras se mantiene el secreto sobre los detalles de la investigación federal.

Operativos en San Pedro: barrios y calles afectados por Gendarmería Los procedimientos se llevaron a cabo en las intersecciones de Litoral y Las Heras, Obligado y Gomendio, y Lavalle y Belgrano. Aunque no se descartan intervenciones en otros sectores, el despliegue incluyó unidades móviles, personal armado y equipos especializados, todo bajo estricta supervisión de la Justicia Federal.

Causas federales: posibles delitos investigados por Gendarmería Si bien no se dieron a conocer oficialmente los motivos, fuentes vinculadas a la causa indicaron que la investigación podría estar relacionada con narcotráfico, tenencia de armas de guerra, crimen organizado, delitos en zonas portuarias o incluso cibercrimen. Este tipo de operativos suele requerir inteligencia previa y coordinación con otras fuerzas.

Resultados y expectativa: vecinos atentos a novedades oficiales Hasta el momento no se confirmaron detenciones, aunque sí se secuestraron elementos vinculados a la causa. La Justicia Federal brindará detalles en las próximas horas. El operativo generó preocupación y curiosidad entre los vecinos, que observaron la magnitud del despliegue mientras se respeta la reserva judicial para no afectar la investigación.

Compartí esta nota en redes sociales:





