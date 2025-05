Whatsapp: alertan sobre las video llamadas para estafar a la gente

Whatsapp: as video llamadas constituyen las maniobras más recurrentes de los últimos días.:

Desde la Secretaría de Seguridad y la Policía Departamental insisten en reforzar las medidas de precaución, especialmente en torno a comunicaciones no solicitadas que llegan por mensajería instantánea. La modalidad detectada no sólo implica una llamada engañosa, sino también estrategias de ingeniería social con las que los delincuentes convencen a las víctimas de brindarles información personal o realizar acciones en sus teléfonos que permiten el acceso remoto.

Cómo operan los estafadores

El método comienza con una videollamada de WhatsApp que aparenta provenir de una entidad oficial o de confianza. Puede incluir logos, nombres o imágenes que buscan generar credibilidad. Una vez que la víctima atiende, los estafadores simulan estar realizando trámites urgentes o gestiones necesarias –como actualizaciones de datos, reintegros de obras sociales o cobros de beneficios– y solicitan que se les comparta cierta información, o incluso que se descargue alguna aplicación o se realicen pasos en el home banking.

Según explicaron fuentes ligadas a la investigación, muchas veces el objetivo es lograr que la víctima acceda a su cuenta bancaria en simultáneo con los estafadores, permitiéndoles operar con total libertad desde otro dispositivo, vaciar cuentas o incluso solicitar préstamos en nombre del titular.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier llamado o mensaje no solicitado que prometa beneficios, reintegros o trámites bancarios. Además, se sugiere no atender videollamadas de números desconocidos, no brindar datos personales por teléfono o aplicaciones, y activar la verificación en dos pasos, como una de las medidas más eficientes para impedir este tipo de defraudaciones.