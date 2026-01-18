domingo 18 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Walter Biandratti: "La falta de VTV es una infracción grave y puede derivar en el secuestro de la licencia"

    El jefe de Seguridad Vial, brindó recomendaciones para quienes viajan en verano y se refirió al estado de las rutas, los controles y las infracciones.

    18 de enero de 2026 - 17:06
    El comisario Walter Biandratti es el jefe del Destacamento de Seguridad Vail Pergamino.

    El comisario Walter Biandratti es el jefe del Destacamento de Seguridad Vail Pergamino.

    CAPTURA DE PANTALLA DE YOUTUBE

    En el contexto de las vacaciones de verano y el aumento del movimiento vehicular, el comisario Walter Biandratti, jefe del Destacamento de Seguridad Vial, participó del ciclo de streaming REPORTE LA OPINION y brindó una serie de recomendaciones para quienes se disponen a viajar por las rutas de la región, haciendo especial hincapié en la documentación obligatoria y la prevención de siniestros viales.

    Lee además
    desde este viernes hacer la vtv saldra un 22% mas caro

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro
    Los oficiales que estaban en el Destacamento Acevedo fueron desafectados y además de la causa judicial afrontan un sumario de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

    Causa por coimas: el ex jefe del Destacamento policial de Acevedo pidió la eximición de prisión

    En el ciclo que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso declaró: “Lo primordial es revisar la documentación obligatoria: la licencia de conducir vigente, el seguro y la Verificación Técnica Vehicular. Muchas veces la VTV se deja para último momento, pero hoy está más regulada y la gente se está acomodando a realizarla en tiempo y forma”, explicó el jefe policial.

    Seguridad vial

    En ese sentido, Biandratti remarcó que la falta de VTV constituye una infracción grave en la provincia de Buenos Aires. “La ausencia de la verificación implica el secuestro de la licencia de conducir. Si la persona sale de viaje sin la VTV, puede continuar manejando durante 30 días con el acta de infracción, pero pasado ese plazo deberá abonar la multa correspondiente”, señaló. Además, advirtió que el monto de la sanción “es muy superior al costo de realizar la verificación, ya que las multas se miden en litros de nafta”.

    Consultado sobre el tránsito, el comisario indicó que “durante la temporada de vacaciones hay un aumento del movimiento vehicular, principalmente los fines de semana, aunque no es tan intenso como en otros años”. Según detalló, los corredores con mayor circulación son Buenos Aires–Córdoba y Buenos Aires–San Luis, mientras que “hacia Mendoza se observa mayor presencia de tránsito pesado”.

    Respecto al estado de las rutas, Biandratti alertó sobre algunos sectores con mayor siniestralidad. “En la autopista se están registrando más accidentes que en la antigua Ruta 8. El tramo comprendido entre Fontezuela y la zona de Urquiza es el que presenta mayores complicaciones, influido por la falta de mantenimiento, iluminación y señalización”, sostuvo, aclarando que ese sector depende del Gobierno Nacional y no es jurisdicción de la Policía Vial.

    La falta de VTV actualizada es la infracción más frecuente

    En cuanto a las infracciones más frecuentes, el jefe del Destacamento de Seguridad Vial señaló que “las faltas más habituales son la ausencia de VTV, las licencias vencidas y las fallas en el sistema de luces”. No obstante, destacó que “en el 98% de los controles realizados, los conductores cuentan con el seguro obligatorio”.

    Finalmente, Biandratti se refirió a la problemática de las picadas de motos. “Es un inconveniente constante, no solo los fines de semana sino también durante la semana y en distintos horarios. Ante cada llamado que ingresa al 911 se interviene, aunque muchas veces al llegar los motociclistas ya se han dispersado”, explicó. En ese sentido, remarcó que la prevención “requiere un trabajo coordinado entre todas las fuerzas y la colaboración de la comunidad”.

    Embed
    Temas
    Seguí leyendo

    Desde este viernes hacer la VTV saldrá un 22% más caro

    Causa por coimas: el ex jefe del Destacamento policial de Acevedo pidió la eximición de prisión

    Murió un matrimonio de adultos mayores de El Socorro en un choque frontal en la Ruta 7, a la altura de Chacabuco

    Un convicto, con libertad condicional por un homicidio, intimidó a la hermana con un cuchillo y quedó preso

    Detuvieron al sospechoso de robar una moto estacionada en pleno centro de Pergamino

    Lo sacaron del grupo de Whatsapp del barrio y le rompió el auto al administrador

    Un camionero habría sufrido una descompensación y volcó en la autopista de la ruta 8 sin provocar heridos

    Volcó un camión en la autopista de la ruta 8 y rescataron al conductor entre las bajadas de ruta 32 y Cané

    Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

    Abigeato en Mariano H. Alfonzo: recuperaron un cerdo robado en un criadero y aprehenden a los dos sospechosos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los oficiales que estaban en el Destacamento Acevedo fueron desafectados y además de la causa judicial afrontan un sumario de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

    Causa por coimas: el ex jefe del Destacamento policial de Acevedo pidió la eximición de prisión

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El comisario Walter Biandratti es el jefe del Destacamento de Seguridad Vail Pergamino. video

    Walter Biandratti: "La falta de VTV es una infracción grave y puede derivar en el secuestro de la licencia"
    Boca se medirá ante Olimpia de Paraguay por el segundo y último amistoso de la pretemporada. Arranca a las 21.15 horas en San Nicolás.

    Boca Juniors cierra la pretemporada ante Olimpia en San Nicolás sin refuerzos confirmados

    La reorganización edilicia impulsada en el Hospital José María Gomendio encendió señales de alarma entre trabajadores del área administrativa.

    Ramallo: Cambios en el Hospital Gomendio generan inquietud por traslados y el futuro del área administrativa

    Con el edificio ya bajo control municipal, el Ejecutivo busca financiamiento a través del FOPC para reparar un acceso que presenta serios deterioros desde su inauguración y que arrastra una obra inconclusa.

    San Pedro: Salazar busca usar el FOPC para reparar el deteriorado acceso a la Terminal de Ómnibus

    Domingo 18 de enero - Versión PDF