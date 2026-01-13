martes 13 de enero de 2026
    • Vuelco en la autopista: "Coco" Bello busca a los camioneros que lo salvaron tras horas atrapado en el auto

    Tras el vuelco de su auto, Carlos “Coco” Bello pasó más de diez horas atrapado y hoy quiere agradecer a los camioneros que lo auxiliaron.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    13 de enero de 2026 - 19:55
    El vuelco del auto que conducía Coco Bello provocó que quedara atrapado diez horas a la vera de la bajada Fontezuela de la autopista.

    El vuelco del auto que conducía Coco Bello provocó que quedara atrapado diez horas a la vera de la bajada Fontezuela de la autopista.

    LA OPINION

    Carlos “Coco” Bello vivió una dramática noche y madrugada por el vuelco de su auto en la autopista de la ruta 8, cerca de Fontezuela, donde permaneció más de diez horas atrapado sin poder pedir ayuda. El auxilio llegó gracias a tres camioneros que lo vieron por la mañana y le salvaron la vida.

    El hecho ocurrió en la noche del jueves 8 de enero, cuando Bello viajaba desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pergamino. Alrededor de las 23:00, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del Chevrolet Classic, que terminó volcado sobre la banquina, a metros de la bajada de Fontezuela, en un sector de escasa visibilidad y muy poco tránsito nocturno.

    Como consecuencia del impacto, el vehículo quedó apoyado sobre uno de sus laterales y con las puertas completamente trabadas, lo que le impidió salir del habitáculo. Con movilidad reducida y sin posibilidad de incorporarse, el hombre de 74 años quedó atrapado durante toda la noche dentro del automóvil siniestrado.

    Durante esas horas desesperantes intentó pedir auxilio de todas las formas posibles. Envió mensajes por WhatsApp, realizó llamados telefónicos y trató de comunicarse a través de redes sociales, pero la falta de señal de telefonía celular en esa zona de la autopista frustró todos los intentos.

    Pidió auxilio para salvar su vida

    Ya entrada la madrugada, y al advertir que ningún vehículo se detenía, comenzó a intentar llamar la atención de manera manual. Con esfuerzo logró cortar los pastos altos de la banquina, que ocultaban por completo el auto, y generó un pequeño claro para poder ser visto desde la calzada.

    carlos coco bello 1-1
    Carlos

    Carlos "Coco" Bello.

    Al amanecer, cuando empezaron a circular algunos vehículos por la bajada de Fontezuela, Bello consiguió asomar la cabeza y uno de sus brazos fuera del habitáculo. Con una franela en la mano, agitó repetidas veces intentando que alguien lo advirtiera.

    Finalmente, un camión de transporte de granos que se dirigía hacia una planta de acopio cercana, y en cuya cabina viajaban tres tripulantes, advirtió la situación. Uno de ellos vio el movimiento desde la ruta, hizo detener la unidad y los tres descendieron para acercarse al lugar, ante la escena de un vehículo volcado y un hombre atrapado en su interior.

    Eran las 9:00 del pasado viernes y en total Coco Bello había pasado más de diez horas atrapado dentro del habitáculo del vehículo.

    Los camioneros se acercaron caminando hasta el automóvil, le hablaron para tranquilizarlo y rápidamente dieron aviso al servicio de emergencias 911. Gracias a ese llamado se desplegó una ambulancia y una brigada de rescate que logró liberar a Bello del habitáculo y trasladarlo al Hospital San José de Pergamino.

    En el centro de salud recibió atención médica y, tras permanecer en observación, fue dado de alta a las pocas horas, sin lesiones de gravedad, más allá del lógico impacto físico y emocional que le provocó la experiencia.

    Luego de completar los trámites policiales y administrativos vinculados al siniestro vial, Bello regresó a la ciudad de Córdoba, donde reside desde hace varios años. Ya más tranquilo, expresó que le quedó una cuenta pendiente: poder conocer y agradecer personalmente a los tres camioneros que se detuvieron y le salvaron la vida.

    Carlos Alberto Bello —conocido como Coco— es una figura reconocida del deporte pergaminense. Fue presidente del Club Argentino de Pergamino y, a partir de 1987, desarrolló una extensa carrera como manager deportivo. Entre otros hitos, manejó la trayectoria profesional del exbasquetbolista de la Selección Nacional Marcelo Milanesio y formó parte de la delegación argentina durante el Mundial de Básquet de 1990, disputado en el país.

    Hoy, con la experiencia ya superada, su único deseo es reencontrarse con esos tres desconocidos que, en el momento justo, decidieron frenar su marcha y brindarle ayuda. “Sin ellos, la historia podría haber sido muy distinta”, repite, con gratitud.

