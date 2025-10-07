Seguridad vial: avanza el plan anual de señalización en Pergamino

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Electromecánica y Señalización y en coordinación con la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito, continúa desarrollando distintas acciones en el marco del plan anual de señalización previsto para este año en el ejido urbano de Pergamino con el fin de mejorar la seguridad vial y lograr el ordenamiento del tránsito.

En esta etapa, los equipos municipales realizaron tareas de pintura en 424 esquinas de la ciudad, aplicando pintura vial amarilla y roja para favorecer el reordenamiento del tránsito y mejorar la seguridad vehicular mediante el ajuste de radios de giro.

Además, se ejecutaron trabajos de demarcación horizontal en sectores destinados a colectivos urbanos e interurbanos, zonas de ascenso y descenso de pasajeros, reductores de velocidad, estacionamientos de motos, canteros y rotondas.

También se repintaron las sendas peatonales de Avenida de Mayo, reforzando la importancia del peatón dentro del tránsito urbano.

Renovación de cartelería urbana en Pergamino

En paralelo, el Municipio avanza con la colocación de 190 nuevos carteles nomencladores con nombres de calles, alturas y flechas que indican el sentido de circulación. Estas tareas ya se concretaron en los barrios Villa San José, Marcelino Champagnat, Otero y en distintas arterias de Acevedo, Viajantes y Centenario.

Actualmente, las cuadrillas municipales trabajan sobre la Ruta Provincial 32, entre Bv. Almafuerte y Av. Venini norte, completando así las intervenciones planificadas sobre esa vía, la cual fue iluminada recientemente en un importante tramo.

Nuevos semáforos peatonales y seguridad vial

Finalmente, desde la Dirección de Electromecánica informaron que se instalaron nuevos semáforos peatonales en puntos estratégicos de la ciudad: Avenida de Mayo y 9 de Julio, Avenida de Mayo y Moreno, y en el viaducto A.R.A. General Belgrano (extremo norte).

Estas nuevas instalaciones permiten mejorar la seguridad de los peatones en la principal avenida de Pergamino y en intersecciones con alto flujo vehicular.

Con estas acciones, el Municipio continúa fortaleciendo la seguridad vial y promoviendo un tránsito más ordenado y seguro para todos, priorizando el cuidado y la convivencia entre vecinos.