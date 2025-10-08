miércoles 08 de octubre de 2025
    • Volcó un camión cargado con gallinas en la autopista de la ruta 8 a la altura de Urquiza

    En la madrugada de este miércoles en el kilómetro 206 despistó y volcó un vehículo que trasladaba aves desde Pergamino a un establecimiento de Arrecifes.

    8 de octubre de 2025 - 08:42
    vuelco de camion cargado de gallinas en el kilometro 206 de la autopista de la ruta nacional 8

    Un camión que transportaba cajones con gallinas volcó en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 206 de la autopista de la ruta nacional 8, en jurisdicción de la localidad de Urquiza. El siniestro ocurrió alrededor de la 1:10 cuando el vehículo, que circulaba en sentido Pergamino–Arrecifes, perdió el control y terminó despistando, con el acoplado completamente volcado sobre la banquina.

    Según el informe oficial del Destacamento de Policía Vial Pergamino, dependiente del Departamento Zona Vial VIII Junín, el transporte involucrado fue un camión Iveco 170E28 blanco, dominio AH437FK, que arrastraba un acoplado marca Montenegro (dominio WWL512) cargado con gallinas. Era conducido por un hombre de 34 años domiciliado en General Rodríguez, quien afortunadamente resultó ileso.

    El tránsito no debió interrumpirse completamente: la calzada permaneció habilitada con asistencia del personal vial y de las fuerzas de seguridad que trabajaron en el lugar. Participaron efectivos del Destacamento de Seguridad Urquiza, del Corredor Vial Ruta 8 y de Gendarmería Nacional, Escuadrón Pergamino, quienes coordinaron las tareas para garantizar la circulación y asistir en el retiro del vehículo y del cargamento.

    Las causas del siniestro son materia de investigación, aunque no se descarta que el cansancio del conductor, el peso del acoplado o las condiciones del pavimento hayan contribuido a la pérdida de control del rodado.

    Otro vuelco en el mismo tramo

    Llamativamente, en el mismo sector de la autopista, pero en el carril opuesto —sentido Pilar–Pergamino—, se había producido un episodio similar apenas 24 horas antes. En esa oportunidad, otro camión que trasladaba una carga de papas también volcó durante la noche, dejando el tránsito reducido por varias horas mientras se despejaba la calzada.

    La reiteración de este tipo de siniestros en la zona del kilómetro 206 vuelve a poner en foco la peligrosidad de ese tramo de la autovía, donde son frecuentes los despistes y vuelcos de camiones pesados. Conductores habituales del corredor vial coinciden en señalar que las leves ondulaciones del trazado y la escasa visibilidad nocturna podrían generar condiciones propicias para la pérdida de estabilidad de vehículos de gran porte, especialmente cuando circulan con cargas voluminosas o en horarios de madrugada.

    Tránsito asistido y carga afectada

    El vuelco del camión con gallinas obligó a desplegar un operativo de control y señalización, con tránsito asistido mientras se realizaban las tareas de limpieza de la banquina. Parte del cargamento se dispersó en el lugar y algunos cajones quedaron dañados por el impacto, aunque no se registraron mayores consecuencias ni riesgos para terceros.

    Las labores de remoción se extendieron durante varias horas hasta lograr despejar completamente el sector y restablecer la circulación normal.

    Un corredor de alto tránsito

    La autopista de la ruta nacional 8, especialmente en el tramo entre Pergamino y Arrecifes, registra un intenso flujo de camiones que transportan producción agrícola, avícola y cargas generales hacia distintos destinos de la región. Por esa razón, los siniestros en horarios de baja visibilidad o de madrugada suelen multiplicarse, lo que refuerza la necesidad de extremar las medidas de precaución y mantenimiento preventivo de la traza.

