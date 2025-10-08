La Cumbre Aseguradora Argentina es el principal encuentro sectorial que busca impulsar el desarrollo y la relevancia del seguro en la economía argentina. 100% SEGURO.

Se viene la segunda edición de la Cumbre Aseguradora Argentina. Bajo el lema “Confianza que protege. Inversión que transforma” y organizada por el Comité Asegurador Argentino, el encuentro se realizará el próximo 22 de octubre, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con acceso gratuito.

Comité Asegurador Argentino El Comité Asegurador Argentino está integrado por la AACS (Asociación Argentina de Compañías de Seguros), ADEAA (Asociación de Aseguradores Argentinos), ADIRA (Aseguradoras del Interior de la República Argentina), AVIRA (Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina) y UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

Los disertantes En esta oportunidad, los disertantes serán:

Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS)

Irene Capusselli, presidenta de Aseguradoras de Vida y Retiro de Argentina (AVIRA)

Eduardo Felizia, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA)

Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (UART)

Diego Guaita, presidente de la Asociación de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA)

Ricardo Arriazu, del Estudio Arriazu Macroeconomistas

Guillermo Plate, superintendente de Seguros de la Nación

Alejandro Simón, presidente del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS)

Fernando Pérez, gerente General Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Andrés Malamud, analista Político Debatir, analizar y proyectar El propósito del evento es el de difundir el gran aporte que el sector asegurador realiza a las economías y a las sociedades en las que opera, constituyéndose en un socio estratégico para empresas, individuos e incluso los estados nacionales. Se trata de un espacio para debatir, analizar y proyectar el futuro de la industria aseguradora en Argentina.

