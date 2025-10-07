Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

“Pergamino se une en un lazo rosa”, es la consigna bajo la cual se unieron instituciones sanitarias, organizaciones intermedias y entidades gubernamentales con el objetivo de concientizar y prevenir el cáncer de mama. Así, este martes, se realizó un encuentro de trabajo e información entre médicos de la Secretaría de Salud y profesionales del Centro Oncológico Pergamino (COP). De esta manera, se siguen fortaleciendo los lazos entre las instituciones y creando nuevas redes para garantizar el acceso a la salud de los pergaminenses.

Concientizar y prevenir Octubre Rosa es el nombre de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo durante el mes de octubre, con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento de esta enfermedad, que afecta principalmente a mujeres.

¿Qué se busca con Octubre Rosa? -Prevención: fomentar un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, actividad física regular, y la moderación del consumo de alcohol y tabaco para reducir el riesgo.

-Detección temprana: se promueve la realización de mamografías y autoexploración mamaria para detectas el cáncer en sus etapas iniciales, cuando el tratamiento es más efectivo y las posibilidades de curación son mayores.

-Concientización: se busca informar a la población sobre el cáncer de mama, sus factores de riesgo, síntomas y la importancia del chequeo médico periódico.

