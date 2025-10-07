martes 07 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Pergamino desarrolla distintas actividades con el fin de concientizar a través de Octubre Rosa; trabajo mancomunado entre distintas entidades.

    7 de octubre de 2025 - 18:02
    Pergamino suma actividadxes para concientizar sobre Octubre Rosa.

    Pergamino se une en un lazo rosa”, es la consigna bajo la cual se unieron instituciones sanitarias, organizaciones intermedias y entidades gubernamentales con el objetivo de concientizar y prevenir el cáncer de mama. Así, este martes, se realizó un encuentro de trabajo e información entre médicos de la Secretaría de Salud y profesionales del Centro Oncológico Pergamino (COP). De esta manera, se siguen fortaleciendo los lazos entre las instituciones y creando nuevas redes para garantizar el acceso a la salud de los pergaminenses.

    Lee además
    vtv: cuanto sale hacerla en pergamino en octubre

    VTV: cuánto sale hacerla en Pergamino en octubre
    Emilio Monzó estuvo en los estudios de La Opinión Play. video

    Emilio Monzó cuestionó "la gran incompetencia de quienes gobiernan la Argentina"

    Concientizar y prevenir

    Octubre Rosa es el nombre de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama que se celebra en todo el mundo durante el mes de octubre, con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento de esta enfermedad, que afecta principalmente a mujeres.

    ¿Qué se busca con Octubre Rosa?

    -Prevención: fomentar un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, actividad física regular, y la moderación del consumo de alcohol y tabaco para reducir el riesgo.

    -Detección temprana: se promueve la realización de mamografías y autoexploración mamaria para detectas el cáncer en sus etapas iniciales, cuando el tratamiento es más efectivo y las posibilidades de curación son mayores.

    -Concientización: se busca informar a la población sobre el cáncer de mama, sus factores de riesgo, síntomas y la importancia del chequeo médico periódico.

    Temas
    Seguí leyendo

    VTV: cuánto sale hacerla en Pergamino en octubre

    Emilio Monzó cuestionó "la gran incompetencia de quienes gobiernan la Argentina"

    Seguridad vial: avanza el plan anual de señalización en Pergamino

    Parque Industrial Pergamino: presentación de nuevos titulares de lotes

    Juan Martín Digilio y Lautaro Ponce en el Top 15 del Half Triatlón Rosario

    Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino

    Los alumnos de una Escuela Especial muestran sus producciones en herrería y sueñan con una salida laboral

    Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

    Nueva victoria de Tomás Casquero en el Prix del Centro de la Provincia

    100 x Ciento Sencillito: se viene un encuentro de música y danzas folklóricas en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    parque industrial pergamino: presentacion de nuevos titulares de lotes

    Parque Industrial Pergamino: presentación de nuevos titulares de lotes

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Justicia de Entre Ríos investiga el crimen de Daiana Magalí Mendieta.

    Una camioneta, sangre y un detenido: las pistas detrás del crimen de la joven de 22 años en Entre Ríos
    Se conoció el video de Pequeño J con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    Se conoció el video de "Pequeño J" con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

    Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino