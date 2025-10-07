Parque Industrial Pergamino: presentación de nuevos titulares de lotes

Cinco empresas locales se incorporan al Parque Industrial de Pergamino , fortaleciendo el desarrollo productivo y la generación de empleo en la ciudad.

En un acto encabezado por el intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, se realizó la presentación de los titulares de los nuevos lotes municipales del Parque Industrial, en el marco de las políticas locales que promueven el crecimiento empresarial y la radicación de inversiones en la ciudad.

Del encuentro participaron el secretario de Hacienda Andrés Dall’Occhio, el secretario de Gobierno Karim Dib, el secretario de Desarrollo Urbano Esteban Giuliani, el secretario de Servicios Públicos Juan Pablo Verdún, junto a la presidenta del Parque Industrial Marita Moisés, el vicepresidente Ramón Barandarián, y representantes de las firmas adjudicatarias.

Los nuevos lotes fueron adquiridos por FJ Denim S.A., Establecimiento Don Eugenio S.R.L., Tambo Norte S.A., Avan Plast Pergamino S.R.L. y Álvarez Tomás, empresas que apuestan al desarrollo productivo local y a la generación de empleo genuino.

Durante el acto, el intendente Javier Martínez destacó la importancia de continuar impulsando el crecimiento del Parque Industrial como motor del desarrollo regional: “Cada nueva empresa que se instala en el Parque Industrial representa más trabajo, más oportunidades y más confianza en Pergamino. Desde el Municipio seguimos acompañando a quienes invierten y apuestan por esta ciudad, porque creemos en un modelo de desarrollo basado en la producción y el empleo local”

Con esta nueva etapa, el Municipio consolida su política de promoción industrial, brindando infraestructura, previsibilidad y acompañamiento permanente a las empresas que eligen Pergamino como lugar para crecer.

Avanza el trabajo en el Parque Industrail de Pergamino con nuevos titulres de los lotes.

Tambo Norte

Es un grupo de empresas familiares, agropecuarias, con fuerte en la lechería, producción de granos y cría de animales, fundadas y consolidadas a lo largo de generaciones.

Su próximo desafío es la producción de productos alimenticios para consumo masivo.

El destino del lote es la integración vertical de un negocio existente.

Este grupo sigue apostando con el objetivo de cubrir necesidades y aportar valor en la producción y comercialización de productos alimenticios para consumo humano.

Más Vip Textil

Empresa dedicada, desde hace varios años, al lavado de prendas con diferentes procesos. En un año quieren sumar el taller de producto terminado y así generar más puestos de trabajo. El objetivo principal es el crecimiento y la expansión.

Al instalar el lavadero en el Parque Industrial pretenden potenciar su productividad, reducir costos, optimizar recursos y acceder a diferentes soluciones de tipo logístico y administrativo.

La proyección para el nuevo emplazamiento sería en la etapa inicial una nave de 20×50 mts en donde se ubicarán: espacio de recepción de mercadería, oficinas administrativas, control de calidad, depósito de materias primas, depósito de productos y residuos tóxicos, oficina de mantenimiento, sector de lavado, secado, centrifugado, localizado, cepillado, raw-wash, quebrado, arenado, roturas, batik, planchado, terminado y expedición.

Álverez Tomas

Proyecto de relocalización de la planta actual, dedicada a la distribución y fraccionamiento de alimentos balanceados, zooterápicos y fabricación de accesorios para mascotas, depósito y logística empresarial.

Establecimiento Don Eugenio

El proyecto se basa en la construcción de una fábrica de leche fluida, dulce de leche, crema de leche, quesos untables, yogures, postres y otros derivados lácteos comúnmente llamados “frescos”, junto a un centro de distribución y oficinas administrativas

Avan Plast Pergamino

El proyecto consiste en la relocalización de la planta actual, dedicada a la fabricación de bienes plásticos (precintos). Comprende asimismo una ampliación productiva en cuanto a la construcción de un sector de expedición comercial; más oficinas administrativas; construcción de un depósito con espacio de almacenamiento más amplio que el actual; construcción de dos maticerias; construcción de un sector de ventas on line; ampliación del sector productivo.

La Municipalidad realizó la nivelación de terrenos, mensura, apertura de calle interna, pavimentación, desagües pluviales, cordón cuneta, distribución eléctrica de media tensión junto con la Cooperativa Eléctrica y cerco perimetral.