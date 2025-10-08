miércoles 08 de octubre de 2025
    • El único plato vegetariano de Latinoamérica que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo

    Según el prestigioso ranking de Taste Atlas, el guacamole de México es uno de los mejores platos del mundo, superando a la India y Brasil.

    8 de octubre de 2025 - 08:32
    Taste Atlas describe el guacamole como un manjar mantecoso de fama mundial de origen azteca, que consiste en aguacates maduros machacados con cebolla, chiles, opcionalmente tomatillos, sal marina y cilantro, servido típicamente con totopos o nachos.

    Taste Atlas describe el guacamole como un "manjar mantecoso de fama mundial" de origen azteca, que consiste en aguacates maduros machacados con cebolla, chiles, opcionalmente tomatillos, sal marina y cilantro, servido típicamente con totopos o nachos. 

    ALL RECIPES.

    Los platos vegetarianos en Latinoamérica reflejan la enorme diversidad cultural y natural del continente. Aunque tradicionalmente muchas cocinas de la región han girado en torno a productos de origen animal, en los últimos años ha crecido el interés por opciones basadas en vegetales, legumbres y cereales autóctonos.

    Ingredientes como el maíz, la quinua, los frijoles, el aguacate y una amplia variedad de frutas tropicales constituyen la base de preparaciones creativas y nutritivas.

    Precisamente, un país de este continente figura entre los diez primeros del ranking de los mejores platos vegetarianos, según Taste Atlas 2025, superando a naciones como Brasil e India, reconocidas por su amplia oferta culinaria vegana. Su presencia en la lista confirma el creciente reconocimiento internacional de la gastronomía latinoamericana.

    ¿Cuál es el único plato vegetariano que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo?

    El único plato vegetariano que figura entre los diez mejores del mundo es el guacamole de México, según Taste Atlas 2025, donde ocupa el puesto siete con una valoración de 4,4. El guacamole, uno de los manjares más representativos de la gastronomía mexicana, tiene una historia que se remonta al Imperio azteca del siglo XVI. Su preparación, sencilla pero llena de sabor, combina aguacates maduros machacados con cebolla, chile, tomatillo y cilantro, ingredientes que juntos crean una mezcla cremosa, fresca y nutritiva.

    Tradicionalmente, se prepara en un molcajete, mortero de piedra volcánica donde se muelen los ingredientes para liberar sus aromas. Hoy se disfruta en todo el mundo como acompañamiento de nachos, totopos o tortillas, pero su esencia sigue siendo la misma: servirse fresco, antes de que el aguacate pierda su característico tono verde y se oxide.

    El top 10 de los mejores platos vegetarianos del mundo, según Taste Atlas 2025

    Taste Atlas, reconocido portal de comida especializada en cocina tradicional, publicó su ranking 2025 con los 10 mejores platos vegetarianos del mundo. Países como Argelia y Grecia lideran la lista de este top.

    • Karantika (Argelia)

    • Wali wa kukaanga (Kenia)

    • Pitaroudia (Grecia)

    • Maakouda (Marruecos)

    • Mahjouba (Algeria)

    • Falafel egipcio (Egipto)

    • Guacamole (México)

    • Hummus (Líbano)

    • Dal tadka (India)

    • Yemista (Grecia)

    Fuente: Yahoo.

    Temas
