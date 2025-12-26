viernes 26 de diciembre de 2025
    • Vóley: Club Náutico San Pedro puso en marcha su preparación para afrontar la Liga Federal

    El equipo masculino de primera división de Náutico San Pedro comenzó los entrenamientos, apuntando a la Liga Federal que se disputará en febrero.

    26 de diciembre de 2025 - 16:46
    El plantel entrena bajo las órdenes del entrenador Federico Bonvissuto. Sumó cinco refuerzos.

    La Opinion Semanario

    El Club Náutico San Pedro dio inicio a la preparación de su primera división masculina de vóley con vistas a la Liga Federal, torneo nacional que se desarrollará del 3 al 12 de febrero. Bajo la conducción de Federico Bonvissuto, el plantel comenzó una exigente pretemporada con entrenamientos intensivos y objetivos claros.

    Náutico vuelve a la escena nacional del vóley

    El 2026 aparece como un año clave para el vóley del Club Náutico San Pedro, que volverá a competir en la Liga Federal, certamen que reúne a los mejores equipos del país. Esta participación marca el regreso del “Celeste” a los primeros planos del ámbito nacional, un lugar que supo ocupar en temporadas anteriores, llegando incluso a medirse con las instituciones más poderosas del vóley argentino.

    La Liga Federal no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para reafirmar el crecimiento sostenido del vóley en la institución sampedrina, que en los últimos años ha fortalecido su estructura, sus divisiones formativas y su proyección competitiva.

    Preparación intensa y doble turno para el plantel celeste

    Con el inicio de febrero cada vez más cerca, el cuerpo técnico decidió poner en marcha una preparación exigente. El equipo entrena cuatro veces por semana, con jornadas que incluyen trabajos físicos, técnicos y tácticos, además de sesiones en doble turno. El objetivo es llegar al inicio del torneo con el mejor nivel posible, tanto desde lo físico como desde lo colectivo.

    Federico Bonvissuto, entrenador del primer equipo, cuenta desde el arranque con el plantel completo, lo que permite avanzar de manera ordenada en la planificación. La intensidad de los entrenamientos refleja la importancia que el club le asigna a esta competencia y la seriedad con la que se afrontará la participación en la Liga Federal.

    Refuerzos de jerarquía para potenciar al equipo

    De cara al desafío nacional, Náutico sumó cinco refuerzos de muy buen nivel y experiencia, que aportarán jerarquía y variantes al plantel. Se incorporaron Juan Ignacio Martínez, armador proveniente de Ciudad de Campana; Federico Leones, punta del mismo club; y Juan Martín Corsaro, opuesto con pasado reciente también en Ciudad de Campana.

    Además, llegaron el central Mauricio Ponzo, procedente de Regatas San Nicolás, y Jeremías Duzac, central surgido en Náutico que regresa a la institución tras su paso por Untref. Estas incorporaciones fortalecen la estructura del equipo y generan una competencia interna que eleva el nivel general del plantel.

    Con trabajo, refuerzos y un objetivo claro, el vóley masculino del Club Náutico San Pedro se ilusiona con ser protagonista en la Liga Federal y volver a dejar su huella en el escenario nacional.

