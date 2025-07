Vitto Benvenutto campeón de un nuevo Selectivo de Menores de APA

La quinta y última etapa del Selectivo de Menores de APA (Asociación de Pádel Argentino) que se llevó a cabo en Córdoba contó con la presencia de cinco pergaminenses. En Sub 12 A Vitto Benvenutto, Angel Solano y Amaro Rodríguez fueron los representantes de la ciudad; en Sub 14 B jugó Lautaro Gigena y en Sub 18 B se presentó Benjamín Escobena.