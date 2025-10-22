miércoles 22 de octubre de 2025
    • Violento episodio familiar en San Pedro: joven de 19 años detenido por dañar la casa de su madre

    La policía intervino tras un llamado de emergencia y aprehendió al agresor, que provocó daños en la puerta del domicilio materno.

    22 de octubre de 2025 - 07:58
    Un nuevo hecho de violencia familiar ocurrió en San Pedro y terminó con la detención de un joven de 19 años que causó daños en la vivienda de su madre. El episodio tuvo lugar durante la tarde en una casa ubicada sobre Manuel Iglesias al 1600, y requirió la intervención inmediata del personal de la Estación de Policía Comunal, alertado por la Comisaría de la Mujer y el sistema de emergencias 911.

    El operativo y la denuncia

    Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el joven había provocado daños en la puerta de ingreso del domicilio y mantenía una actitud agresiva. Fue reducido y trasladado a la dependencia policial, mientras la víctima fue acompañada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia y recibir contención profesional.

    Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se desarrolló sin heridos, aunque en un clima de fuerte tensión por la situación familiar.

    Intervención judicial

    El aprehendido fue imputado por el delito de daño y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 11 de San Pedro, que dispuso su notificación formal y su posterior presentación ante la Justicia.

    Desde la comisaría remarcaron la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades ante situaciones de violencia doméstica para evitar hechos de mayor gravedad y garantizar la asistencia a las víctimas.

