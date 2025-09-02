Violento ataque en barrio Las Mellizas de San Nicolás. Destrozaron una casa y golpearon a un joven

Sujetos ingresaron a una vivienda en San Nicolás. Dañaron una ventana y golpearon a un joven. LaOpinion

Un violento episodio se registró el pasado sábado en el barrio Las Mellizas de San Nicolás, cuando desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en Liszt al 1800 y provocaron serios daños materiales, en un hecho originado tras un conflicto vecinal que escaló en violencia.

Daños en el inmueble, un TV y agresión al novio de la nieta de la propietaria Según el testimonio de las víctimas, los intrusos rompieron el vidrio de una ventana, ingresaron al domicilio y destrozaron un televisor, generando pérdidas significativas.

Dentro de la casa se encontraban una mujer de 73 años, su nieta de 17 y el novio de esta última, de 18 años, quien sufrió una agresión durante el ataque. Posteriormente a los hechos, los responsables se dieron a la fuga.

Aunque la propietaria y su nieta no sufrieron lesiones físicas, ambas resultaron fuertemente afectadas por la situación. Las víctimas realizaron la denuncia correspondiente, y se iniciaron las actuaciones judiciales para esclarecer el hecho.

