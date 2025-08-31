domingo 31 de agosto de 2025
    • Prevenir salva vidas: Pergamino refuerza el llamado a vacunarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

    Ante el aumento de casos en la región endémica, la Secretaría de Salud de Pergamino insiste en la importancia de la vacuna.

    31 de agosto de 2025 - 07:05
    Con el crecimiento de casos de Fiebre Hemorrágica Argentina en la región y la confirmación de un brote en San Nicolás, Pergamino refuerza su estrategia de prevención.

    DIB

    La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), también conocida como Mal de los rastrojos, es una enfermedad viral grave transmitida por el ratón maicero (Calomys musculinus), que elimina el virus Junín a través de su saliva, orina y excretas. Aunque históricamente se la vinculaba con actividades rurales, en los últimos años los casos comenzaron a aparecer también en entornos periurbanos y urbanos.

    En diálogo con LA OPINIÓN, la secretaria de Salud del Municipio, Erica Períes, fue contundente:

    “Estamos en zona endémica y la mayoría podría asegurar que no tiene la vacuna. Y la realidad es que no es una enfermedad exclusiva del campo: hoy cualquiera de nosotros estamos dispuestos a padecerla porque el ciclo del ratón cambió y puede estar en cualquier lado”.

    Pergamino dentro del área endémica

    La provincia de Buenos Aires es uno de los territorios donde la FHA tiene mayor incidencia. Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, en lo que va de 2025 ya se notificaron 132 casos sospechosos, de los cuales 16 fueron confirmados, cifra que supera a la registrada en el mismo período de 2024.

    El municipio de San Nicolás concentra la mayor cantidad de contagios, con 10 de los 16 confirmados. Uno de ellos resultó fatal en febrero: un hombre de 45 años que no estaba vacunado.

    “Lo que queremos es que la gente tome conciencia de que no tenemos que esperar a tener un caso positivo, que puede ser fatal, para recién ir a vacunarse”, subrayó Períes.

    La vacuna: única y gratuita

    La vacuna Candid #1 es la única forma efectiva de prevención. Se aplica una sola vez en la vida, a partir de los 15 años, siendo gratuita y obligatoria para quienes vivan, trabajen o transiten por zonas endémicas como Pergamino.

    En palabras de Períes: “Hay un mal concepto de que la vacuna es solo para quienes trabajan en el campo. Eso ya no es así. Hoy la enfermedad se da también en la ciudad, porque el ratón puede estar en cualquier lado. Tenemos que estar todos vacunados”.

    Los interesados en aplicarse la dosis pueden hacerlo en el Vacunatorio Municipal, ubicado en avenida Marcelino Ugarte 220, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00.

    Baja cobertura y falta de conciencia

    A pesar de que la vacuna tiene una eficacia del 95,5% y que los anticuerpos se desarrollan en más del 90% de los vacunados antes de los dos meses, la cobertura sigue siendo baja.

    “Cuando aparece un caso positivo, la demanda crece. Pero no debería ser así, no tenemos que esperar al brote. Falta mucha conciencia y eso nos preocupa, sobre todo en Pergamino donde estamos rodeados de actividad agrícola y de transporte rural”, remarcó Períes.

    Reducir la morbilidad

    La estrategia de vacunación con Candid #1 tiene como objetivo reducir la morbilidad y la letalidad de la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en la población que reside o transita en el área endémica. En la provincia de Buenos Aires, la vacuna está indicada para todas las personas mayores de 15 años que vivan o desarrollen actividades en las Regiones Sanitarias III y IV (todos los municipios); en la Región Sanitaria II (Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Pehuajó y 9 de Julio); en la Región Sanitaria VIII (Balcarce y General Pueyrredón); en la Región Sanitaria IX (Azul, Las Flores, Olavarría, Rauch y Tapalqué) y en la Región Sanitaria X (Alberti, Bragado y 25 de Mayo). Desde el Ministerio de Salud bonaerense advirtieron que las coberturas actuales siguen siendo muy bajas, por lo que resulta necesario intensificar las acciones locales y ampliar el acceso a la vacuna en los vacunatorios regulares de toda el área endémica.

    Síntomas y riesgos de la FHA

    La FHA comienza con fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, dolores musculares, mareos y vómitos. Sin tratamiento, la enfermedad puede tener una letalidad del 15 al 30%, aunque esa cifra baja al 1% si se aplica plasma inmune con anticuerpos en los primeros 8 días desde el inicio de los síntomas.

    “El problema es que todavía muchas personas creen que la enfermedad no las puede alcanzar. La tenemos cerca, tenemos el Instituto Maiztegui, que trabajó durante años para producir la vacuna, y aún así hay quienes no se la aplican”, advirtió la funcionaria.

    Un llamado urgente a la prevención

    Con el crecimiento de casos en la región y la confirmación de un brote en San Nicolás, Pergamino refuerza su estrategia de prevención. Desde el área de Salud local insisten en la importancia de la vacunación masiva, no solo como un derecho, sino también como una responsabilidad colectiva.

    “La vacuna salva vidas, es una sola vez y es gratuita. Tenemos que aprovecharla”, concluyó Períes.

