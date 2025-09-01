lunes 01 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: detuvieron a un joven por violencia de género y resistencia a la policía

    Un joven de 22 años fue detenido en San Nicolás tras amenazar a su pareja y resistirse a la policía. Se le secuestró un arma de juguete.

    1 de septiembre de 2025 - 09:30
    Joven detenido tras discusión con su pareja en San Nicolás y poseía un arma de juguete.

    LaOpinion

    Un joven de 22 años fue aprehendido este domingo en San Nicolás luego de protagonizar un episodio de violencia contra su pareja y resistirse a la intervención policial, en la intersección de avenida Moreno y calle Güemes Costa, donde personal policial acudió tras un llamado al 911.

    Discusión con su pareja, resistencia y arma de juguete en su poder

    Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al acusado discutiendo con su pareja, una mujer de 25 años, a quien habría amenazado verbalmente. Según el parte oficial, el joven se mostró hostil ante la presencia de la policía y continuó con las intimidaciones.

    Durante la requisa, los agentes secuestraron entre sus prendas un arma de juguete plateada. Por disposición de la UFI N°2 del Departamento Judicial San Nicolás, se notificó al acusado el artículo 60 y se labraron las actuaciones correspondientes.

