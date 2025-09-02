martes 02 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: balearon a un hombre en el marco de una discusión familiar en barrio Belgrano

    Un hombre de 36 años recibió tres disparos en una pelea familiar en San Nicolás. Fue trasladado al Hospital San Felipe y presenta estado de gravedad.

    2 de septiembre de 2025 - 09:45
    Un hombre en grave estado tras ser atacado por familiar tras discusión en San Nicolás.

    LaOpinion

    En la madrugada de este martes, un violento hecho armado conmocionó al barrio Belgrano, de San Nicolás, cuando un hombre de 36 años fue baleado en el marco de una discusión familiar ocurrida en la intersección de Echagüe y 25 de Mayo.

    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?
    Sujetos ingresaron a una vivienda en San Nicolás. Dañaron una ventana y golpearon a un joven.

    Violento ataque en barrio Las Mellizas de San Nicolás. Destrozaron una casa y golpearon a un joven

    Según informaron fuentes policiales, la víctima recibió tres disparos efectuados por un familiar, que impactaron en la mano, el muslo izquierdo y la rodilla derecha. Pese a las lesiones, se encontraba consciente al momento de la llegada de los efectivos.

    Traslado al Hospital San Felipe y quedando en observación en estado grave

    El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Felipe, donde ingresó a quirófano alrededor de las 4 de la mañana y permaneció hasta pasadas las 6. Luego fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debido a la gravedad de las heridas.

    Tanto la víctima como el imputado poseen antecedentes penales. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1, dirigida por la Dra. Marcantonio, que caratuló el caso como “Tentativa de homicidio”.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    Violento ataque en barrio Las Mellizas de San Nicolás. Destrozaron una casa y golpearon a un joven

    San Nicolás: detuvieron a un hombre que apedreó la casa de un vecino e intentó agredir a la policía

    San Nicolás: un adolescente resultó herido tras un choque entre moto y auto en Av. Morteo y Av. Falcón

    En la zona céntrica de San Nicolás, fue detenido a un hombre por disturbios en la vía pública

    San Nicolás: detuvieron a un joven por violencia de género y resistencia a la policía

    Tormenta de Santa Rosa: lluvias intensas, anegamientos y evacuados en varias regiones del país

    Alerta naranja por tormentas en San Nicolás: fuertes lluvias, granizo y ráfagas

    Prevenir salva vidas: Pergamino refuerza el llamado a vacunarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

    El Cine de San Nicolás tendrá estreno entre Marzo y Abril de 2026 con estrenos taquilleros

    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    Tomás Casquero está participando en el XIV Panamericano Escolar de Ajedrez.

    Tomás Casquero deja su marca en el Panamericano Escolar de Brasil

    Por Fernando Bongiovanni
    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta HIACE a Brasil

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta la Hiace a Brasil

    La medida  de Arba forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites.

    ARBA amplió hasta 3,5 millones de pesos el monto para tramitar la demanda exprés online

    Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos en San Pedro

    San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?