San Nicolás: balearon a un hombre en el marco de una discusión familiar en barrio Belgrano

Un hombre en grave estado tras ser atacado por familiar tras discusión en San Nicolás.

En la madrugada de este martes, un violento hecho armado conmocionó al barrio Belgrano, de San Nicolás, cuando un hombre de 36 años fue baleado en el marco de una discusión familiar ocurrida en la intersección de Echagüe y 25 de Mayo.

Según informaron fuentes policiales, la víctima recibió tres disparos efectuados por un familiar, que impactaron en la mano, el muslo izquierdo y la rodilla derecha. Pese a las lesiones, se encontraba consciente al momento de la llegada de los efectivos.

Traslado al Hospital San Felipe y quedando en observación en estado grave El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Felipe, donde ingresó a quirófano alrededor de las 4 de la mañana y permaneció hasta pasadas las 6. Luego fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debido a la gravedad de las heridas.

Tanto la víctima como el imputado poseen antecedentes penales. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 1, dirigida por la Dra. Marcantonio, que caratuló el caso como “Tentativa de homicidio”.

