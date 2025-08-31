domingo 31 de agosto de 2025
    Alerta naranja por tormentas en San Nicolás: fuertes lluvias, granizo y ráfagas

    El SMN emitió alerta naranja en San Nicolás por tormentas intensas con granizo, ráfagas y hasta 100 mm de lluvia. El municipio habilitó la línea 147.

    31 de agosto de 2025 - 10:35
    Habilitan el 147 por el Alerta Meteorológico en San Nicolás

    Habilitan el 147 por el Alerta Meteorológico en San Nicolás

    Diario El Norte

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes en San Nicolás, que se extenderán durante la mañana y tarde con la posibilidad de granizo, ráfagas de viento de hasta 50 km/h y acumulados de entre 50 y 100 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

    Con el crecimiento de casos de Fiebre Hemorrágica Argentina en la región y la confirmación de un brote en San Nicolás, Pergamino refuerza su estrategia de prevención.

    Prevenir salva vidas: Pergamino refuerza el llamado a vacunarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina
    Proyectan apertura del Cine en San Nicolas para Marzo y Abril 2026 con grandes estrenos.

    El Cine de San Nicolás tendrá estreno entre Marzo y Abril de 2026 con estrenos taquilleros

    Además, para la noche del domingo y la madrugada del lunes, la alerta descenderá a amarilla, con tormentas de variada intensidad y acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

    La recomendación en San Nicolás ante la posible tormenta

    Ante esta situación de alerta meteorológico, la Municipalidad de San Nicolás habilitó la línea 147 para que los vecinos puedan comunicarse en caso de emergencias o situaciones derivadas de la tormenta.

    El intendente Santiago Passaglia pidió precaución a través de sus redes sociales: “Está diluviando y va a seguir todo el día. Obviamente hay alerta del Servicio Meteorológico. Traten de no salir de sus casas si no es necesario. Y les recuerdo que está habilitado el número 147 por cualquier emergencia”.

    También destacó las tareas preventivas realizadas en la ciudad durante el año, como la mejora de desagües y zanjones, fundamentales para mitigar el impacto de las lluvias.

