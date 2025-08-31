Alerta naranja por tormentas en San Nicolás: fuertes lluvias, granizo y ráfagas

Habilitan el 147 por el Alerta Meteorológico en San Nicolás Diario El Norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes en San Nicolás, que se extenderán durante la mañana y tarde con la posibilidad de granizo, ráfagas de viento de hasta 50 km/h y acumulados de entre 50 y 100 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

Además, para la noche del domingo y la madrugada del lunes, la alerta descenderá a amarilla, con tormentas de variada intensidad y acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

La recomendación en San Nicolás ante la posible tormenta Ante esta situación de alerta meteorológico, la Municipalidad de San Nicolás habilitó la línea 147 para que los vecinos puedan comunicarse en caso de emergencias o situaciones derivadas de la tormenta.

El intendente Santiago Passaglia pidió precaución a través de sus redes sociales: “Está diluviando y va a seguir todo el día. Obviamente hay alerta del Servicio Meteorológico. Traten de no salir de sus casas si no es necesario. Y les recuerdo que está habilitado el número 147 por cualquier emergencia”.

También destacó las tareas preventivas realizadas en la ciudad durante el año, como la mejora de desagües y zanjones, fundamentales para mitigar el impacto de las lluvias.

