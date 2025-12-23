Violento asalto armado a un panadero en su casa: dos delincuentes irrumpieron y escaparon en minutos

El panadero asaltado hizo la denuncia en la Comisaría Tercera. ARCHIVO LA OPINION

La Fiscalía Nº 2 investiga un violento asalto ocurrido en la noche del lunes, cuando un comerciante del rubro panadería fue asaltado en su vivienda al momento de ingresar su vehículo al garaje. Dos delincuentes armados lo abordaron por la espalda, lo redujeron y escaparon tras recorrer la casa.

Según se pudo reconstruir, el hecho se produjo cuando el comerciante descendía de su automóvil y abría el portón para guardarlo. En ese instante fue sorprendido por dos sujetos que lo intimidaron con armas de fuego y lo obligaron a ingresar a la vivienda. Dentro del inmueble se encontraban su pareja y una hija menor de edad, quienes también quedaron bajo amenaza.

Delincuentes armados Los asaltantes despojaron a la víctima de su teléfono celular, una suma cercana a los 40 mil pesos en efectivo y una máquina de contar billetes que se hallaba al alcance. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría sido maniatado mientras los delincuentes revisaban distintos ambientes de la casa, aunque no se llevaron otros objetos de valor.

El accionar fue rápido y preciso: en cuestión de minutos los autores se retiraron del lugar sin dejar rastros visibles. Tras lograr liberarse, la familia dio aviso inmediato al 911, lo que motivó la intervención policial y la posterior denuncia formal.

Desde la Fiscalía Nº 2 se dispusieron distintas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, con el objetivo de identificar a los sospechosos y reconstruir su recorrido previo y posterior al asalto. Para los investigadores, el caso resulta llamativo debido a que no se registran antecedentes recientes de robos bajo esta modalidad "entradera" en la ciudad, por lo que se analizan distintas hipótesis sobre la autoría del hecho.

Compartí esta nota en redes sociales:





