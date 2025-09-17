miércoles 17 de septiembre de 2025
    • Se entregó el prófugo que baleó a un policía durante un allanamiento en Pergamino

    Tras más de un mes en la clandestinidad con pedido de captura nacional e internacional, un hombre acusado de intentar matar a un efectivo policial se presentó este miércoles en la Fiscalía acompañado por su abogada.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    17 de septiembre de 2025 - 12:50
    En la mañana del viernes 15 de agosto en Liniers y San Nicolás montaron un amplio despliegue luego de huir de la Policía tras balear a un sargento de la DDI Pergamino.

    LA OPINION

    Después de permanecer más de un mes prófugo de la Justicia, finalmente se entregó el sospechoso acusado de balear a un policía durante un allanamiento realizado el viernes 15 de agosto en su vivienda de calle Liniers, entre San Nicolás y Alvear, en Pergamino. El ataque había desatado una intensa investigación y el despliegue de múltiples operativos policiales en distintos domicilios de la ciudad y la región.

    Bomberos de Baradero utilizaron drones en la búsqueda de un prófugo acusado de intento de homicidio
    La Policía formalizó el procedimiento de detención en la Fiscalía y llevaron detenido al sujeto.

    Se entregó el líder del clan dedicado al narcomenudeo que escapó de la Policía y estaba prófugo de la Justicia

    El fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, había solicitado su captura bajo la calificación de homicidio en grado de tentativa agravado, cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad. La gravedad del episodio —en el que un agente resultó herido de bala en el marco de un procedimiento judicial— motivó que se librara un pedido de captura con alcance nacional e internacional.

    Allanamientos durante su período de prófugo

    Abelardo Bartolini el sujeto que baleo a la policia en un allanamiento en liniers entre san nicolas y alvear el viernes 15 de agosto de 2025
    Abelardo Bartolini (53) se entregó este miércoles en la Fiscalía tras permanecer prófugo más de un mes tras balear a un policía durante un allanamiento judicial.

    Durante el tiempo que permaneció prófugo, la Fiscalía coordinó allanamientos en distintos barrios de la ciudad y en un taller de motocicletas, donde un mecánico fue detenido bajo la acusación de encubrimiento, al estar sospechado de colaborar con el imputado para que pudiera mantenerse oculto.

    Finalmente, en la mañana de este miércoles 17 de septiembre, el acusado se presentó voluntariamente en la sede de la Fiscalía, en Merced 865, acompañado por su abogada defensora Sofía Floridi, oriunda de la ciudad de Colón. La decisión de entregarse habría estado motivada por el cerco judicial y policial que se fue cerrando en torno a su entorno cercano.

    Una vez puesto a disposición de la Justicia, el hombre fue indagado por el fiscal Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP N° 12-00-004936-25/00). Durante la audiencia, el imputado optó por hacer uso de su derecho constitucional a no declarar, lo que no constituye un indicio de culpabilidad, pero sí deja firme la imputación en su contra.

    La investigación continuará con la producción de pruebas periciales, entre ellas las balísticas, y el análisis de las circunstancias en las que se produjo el ataque armado contra el funcionario policial. Mientras tanto, el imputado permanecerá detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá resolver en los próximos días si solicita la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías.

    El caso generó gran repercusión en la ciudad, no solo por la violencia del ataque contra un integrante de la fuerza de seguridad durante un procedimiento oficial, sino también por la prolongada fuga del sospechoso y los recursos que debieron destinarse para su búsqueda. Ahora, con el principal acusado a disposición judicial, la causa avanza en una etapa clave para determinar las responsabilidades penales y el futuro del proceso.

    El sujeto que baleó al Policía

    El sujeto que baleó al Policía es Abelardo Bartolini (53), a quien allanó la DDI Pergamino en el marco de una investigación del fiscal Germán Guidi por el asalto a un matrimonio en su casa de Manuel Ocampo. La Fiscalía 2 en la casa de Liniers entre San Nicolás y Alvear buscaba un teléfono celular que se activó en la celda de la mencionada localidad al momento de ese atraco. Al mismo tiempo en otro allanamiento detuvieron a un familiar de Bartolini en un domicilio de la zona rural de la calle Río Juramento.

