viernes 19 de septiembre de 2025
    • Sentencia de un juicio oral: condenaron a una joven de Colón por tenencia simple de estupefacientes

    El juez Ignacio Uthurry descartó la “ultraintencionalidad de vender” exigida por la ley para una condena por comercialización y valoró la vulnerabilidad de la acusada.

    19 de septiembre de 2025 - 16:33
    El juez Ignacio Uthurry sostuvo los argumentos de la sentencia por los planteos de la defensa de la mujer.

    El juez Ignacio Uthurry sostuvo los argumentos de la sentencia por los planteos de la defensa de la mujer.

    LA OPINION

    El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Pergamino dictó este viernes una sentencia condenatoria en el juicio oral seguido contra una joven oriunda de Colón, condenada por infringir la Ley de Estupefacientes, con la calificación más leve de tenencia simple.

    El fiscal Fernando Delío pidió una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

    Si bien la Fiscalía había solicitado una condena de más de cuatro años de prisión bajo la figura de tenencia con fines de comercialización, el juez Ignacio Uthurry resolvió readecuar la calificación legal a tenencia simple y le impuso una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, lo que determinó su inmediata libertad.

    El procedimiento

    La investigación se inició el 28 de febrero de 2020, cuando personal de la División de Drogas Ilícitas de Pergamino interceptó a la imputada en la vía pública de Colón, sobre la Ruta Nacional 8 entre calles 52 y 54.

    En la requisa se le incautaron 15 envoltorios con marihuana (89 gramos en total), un cigarrillo armado, dinero en efectivo y su teléfono celular.

    La postura de la Fiscalía

    El fiscal Francisco Furnari, asistido por el ayudante fiscal del área de Estupefacientes Juan Tomás Godoy, sostuvo que la cantidad de dosis, el fraccionamiento y los chats hallados en el celular eran prueba suficiente de que la droga estaba destinada a la venta.

    Con ese argumento pidió una condena de cuatro años y cuatro meses de prisión efectiva, más una multa.

    Planteo del abogado Aquilino Giacomelli

    El defensor particular Aquilino Giacomelli señaló que la joven se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, que había cumplido la mayoría de edad apenas seis días antes del procedimiento y que actuaba bajo la influencia de su adicción y las amenazas de su pareja de entonces, un hombre mayor que la utilizaba para operaciones vinculadas a la droga.

    La propia imputada declaró que no tenía voluntad propia de comercializar y que su participación respondía al temor de sufrir represalias.

    El análisis del juez Uthurry

    Al dictar el veredicto, el juez Ignacio Uthurry explicó que para sostener una condena por tenencia con fines de comercialización no alcanza con probar la existencia de droga fraccionada o intercambios en chats, sino que la ley exige demostrar un plus de intención, conocido en doctrina como “ultraintencionalidad de vender”.

    En ese sentido, destacó que: no se podía acreditar el dolo comercial al momento del procedimiento.

    La cantidad incautada, si bien no era mínima, resultaba escasa en relación a lo que habitualmente se considera acopio para la venta.

    La detención se produjo en un contexto espontáneo y sin una investigación previa que demostrara actividades de narcomenudeo organizadas.

    “En el caso no quedó demostrado ese plus de voluntad o decisión propia de comercializar que exige la figura penal de comercio de estupefacientes”, sostuvo el magistrado. Por ese motivo, encuadró la conducta en el delito de tenencia simple, con una escala penal considerablemente menor.

    La condena y la libertad

    El Tribunal impuso a la joven una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, bajo reglas de conducta a cumplir ante el Patronato de Liberados, y dispuso su inmediata liberación ya que había cumplido el monto de condena.

    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    El juez Ignacio Uthurry sostuvo los argumentos de la sentencia por los planteos de la defensa de la mujer.

    Sentencia de un juicio oral: condenaron a una joven de Colón por tenencia simple de estupefacientes

