Kicillof entregó ocho patrulleros y diez motos a la Policía local

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, este viernes entregó ocho patrulleros y diez motos para la Policía.

Axel Kicillof visitó este viernes Pergamino para inaugurar el nuevo edificio del Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy y entregar patrulleros y motocicletas destinadas a reforzar la seguridad en el distrito. La jornada, que se retrasó por la niebla matinal, combinó anuncios de gestión con un discurso de fuerte tono político en el que el gobernador contrastó las políticas provinciales con las del gobierno nacional.

La actividad comenzó en el barrio Kennedy, en la intersección de Güiraldes y Yapeyú, donde quedó oficialmente habilitado el nuevo edificio del Jardín de Infantes 926. Luego, en el Parque España, el mandatario encabezó junto al ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso la entrega de ocho Renault Logan blindados, equipados y ploteados como patrulleros, además de diez motocicletas para la brigada motorizada de la Policía Local.

Los vehículos serán destinados al Comando de Patrulla y a las tres comisarías y brigadas y escuadrones de la ciudad para fortalecer la presencia preventiva en los barrios.

Nuevo edificio escolar

Durante su discurso, Kicillof repasó la política provincial en materia de infraestructura educativa y sostuvo que el nuevo Jardín de Infantes es parte de un proceso de recuperación y ampliación de edificios escolares en toda la provincia. Señaló que el plan “Escuelas a la Obra” permitió intervenir miles de establecimientos desde 2019.

“Hoy podemos decir que han pasado más de seis años y tenemos terminada esa etapa de obras básicas. Son más de 8.500 obras terminadas en escuelas de la provincia de Buenos Aires”

El gobernador remarcó que el sistema educativo bonaerense arrastra una histórica falta de edificios propios y recordó que muchas instituciones comparten espacios, lo que limita la extensión de la jornada escolar. Según indicó, el nuevo jardín permitirá mejorar las condiciones pedagógicas y de funcionamiento en el barrio Kennedy.

Obra frenada y retomada

Uno de los ejes centrales de la intervención fue la situación de las obras públicas financiadas originalmente por la Nación. Kicillof afirmó que el edificio del Jardín 926 formaba parte de un paquete de escuelas en construcción que quedaron paralizadas con el cambio de gobierno nacional y que luego fueron retomadas con fondos provinciales y municipales.

“Esta escuela la paró Milei y la terminó el gobierno de la provincia de Buenos Aires con presupuesto del fondo educativo que ejecuta el municipio”

Sin cuestionar de manera directa a la gestión municipal, el mandatario destacó el trabajo conjunto con los intendentes para sostener proyectos de infraestructura, salud, educación y seguridad ante el recorte de fondos nacionales.

Refuerzo de seguridad

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En el Parque España, Kicillof y Alonso entregaron los nuevos móviles policiales. El gobernador sostuvo que la provincia debió crear un fondo específico para seguridad tras la interrupción de transferencias nacionales y defendió la inversión en equipamiento y personal.

“Para Pergamino hoy son diez motos, ocho patrulleros y, además, noventa efectivos nuevos para la ciudad”

Los ocho automóviles Renault Logan están blindados y equipados para tareas de patrullaje, mientras que las motocicletas reforzarán la brigada motorizada y los recorridos preventivos.

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Críticas al Gobierno nacional

El tramo político del discurso estuvo marcado por cuestionamientos al presidente Javier Milei y a la política de ajuste aplicada por la administración nacional. Kicillof señaló que la reducción del gasto afectó a jubilados, docentes, fuerzas federales y programas de seguridad, salud y obra pública.

“La salud, la educación, la seguridad y la infraestructura social básica necesitan que el Estado trabaje. Acá no va a venir un privado a cubrir esas necesidades”

En ese marco, el gobernador defendió el rol del Estado provincial como garante de servicios esenciales y cerró su mensaje reivindicando el concepto de justicia social.

Visita demorada

La llegada de la comitiva provincial se retrasó varias horas debido a la intensa niebla registrada durante la mañana, que demoró el despegue del avión oficial. Aun así, todas las actividades previstas se realizaron con una importante presencia de vecinos, docentes, fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales y locales.

Kicillof inauguró el Jardín 926 y entregó patrulleros y motos en Pergamino

En su intervención, Kicillof también repasó la magnitud de la inversión educativa provincial desde el inicio de su gestión y aseguró que ya se construyeron o recuperaron más de mil edificios escolares si se suman escuelas nuevas, reconstrucciones integrales y aulas anexas. “Este jardín es el edificio nuevo número 316 de la provincia”, precisó.