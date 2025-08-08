viernes 08 de agosto de 2025
    • Violencia de género: Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

    Un hombre fue detenido en San Pedro por violencia de género contra su ex pareja en su casa. La víctima recibió asistencia médica y apoyo profesional.

    8 de agosto de 2025 - 16:35
    LAOPINION

    Un hombre de 49 años fue detenido tras ser sorprendido golpeando a su ex pareja en un domicilio de calle Saavedra. La víctima recibió atención médica y acompañamiento profesional. Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención.

    El hombre

    Personal policial, alertado por el Centro de Monitoreo y Fiscalización de San Pedro, acudió en horas recientes a una vivienda ubicada en calle Saavedra 1490. Allí sorprendieron a un hombre de 49 años agrediendo físicamente a su ex pareja de 25 años.

    La Mujer

    La mujer sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladada al Hospital local, donde recibió atención médica. Posteriormente, profesionales del Centro Municipal de Atención a la Violencia le brindaron contención y asistencia.

    El agresor fue aprehendido en el lugar, trasladado a la dependencia policial y quedó imputado por el delito de “lesiones leves”, a disposición de la UFI N°7 en turno.

    Denuncia de Violencia de Género

    Desde las autoridades locales recordaron la importancia de denunciar cualquier situación de violencia de género, remarcando que la intervención rápida es clave para proteger a las víctimas y evitar que los hechos escalen en gravedad.

    Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención, respuesta y acompañamiento frente a la violencia doméstica en la región.

