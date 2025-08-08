Violencia de Género: aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

Un hombre de 49 años fue detenido tras ser sorprendido golpeando a su ex pareja en un domicilio de calle Saavedra. La víctima recibió atención médica y acompañamiento profesional. Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención.

Personal policial, alertado por el Centro de Monitoreo y Fiscalización de San Pedro , acudió en horas recientes a una vivienda ubicada en calle Saavedra 1490. Allí sorprendieron a un hombre de 49 años agrediendo físicamente a su ex pareja de 25 años.

La mujer sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladada al Hospital local, donde recibió atención médica. Posteriormente, profesionales del Centro Municipal de Atención a la Violencia le brindaron contención y asistencia.

El agresor fue aprehendido en el lugar, trasladado a la dependencia policial y quedó imputado por el delito de “lesiones leves” , a disposición de la UFI N°7 en turno.

Denuncia de Violencia de Género

Desde las autoridades locales recordaron la importancia de denunciar cualquier situación de violencia de género, remarcando que la intervención rápida es clave para proteger a las víctimas y evitar que los hechos escalen en gravedad.

Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención, respuesta y acompañamiento frente a la violencia doméstica en la región.