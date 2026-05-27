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    • Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una nueva sucursal sustentable y tecnológica

    La entidad bonaerense abrió un moderno edificio propio en Villa Ramallo con tecnología de última generación, criterios sustentables y mayor capacidad de atención.

    27 de mayo de 2026 - 08:58
    En el marco de un plan de modernización e inversión en infraestructura que apunta a mejorar la atención y fortalecer su presencia en todo el territorio bonaerense, Banco Provincia abrió su nueva sucursal en la localidad de Villa Ramallo.

    En el marco de un plan de modernización e inversión en infraestructura que apunta a mejorar la atención y fortalecer su presencia en todo el territorio bonaerense, Banco Provincia abrió su nueva sucursal en la localidad de Villa Ramallo.

    El Norte

    Banco Provincia inauguró oficialmente una nueva sucursal en Villa Ramallo, en el marco de su plan de modernización e inversión en infraestructura. El nuevo edificio, ubicado sobre Avenida Bonfiglio, reemplaza a la antigua sede alquilada y suma tecnología avanzada, espacios más amplios y sistemas diseñados bajo criterios de sustentabilidad energética.

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    La entidad bonaerense trasladó su operatoria en Villa Ramallo a un moderno edificio propio sobre Av. Bonfiglio, diseñado con criterios de sustentabilidad, mayor confort y tecnología de última generación.

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    Nueva sucursal de Banco Provincia en Villa Ramallo

    La flamante sede funciona en Avenida Bonfiglio 1186 y cuenta con una superficie cubierta de 455 metros cuadrados. El edificio fue proyectado para ofrecer mayor comodidad tanto a clientes como a trabajadores, incorporando espacios funcionales y preparados para futuras ampliaciones.

    Con esta apertura, la operatoria dejó atrás el local alquilado de calle San Martín 570, permitiendo que la banca pública bonaerense disponga ahora de un inmueble propio con mejores condiciones de atención y servicios.

    Tecnología y servicios modernos para clientes

    La nueva sucursal de Banco Provincia dispone de cinco puestos de atención comercial, tres ventanillas de tesorería, dos cajeros automáticos y dos terminales de autogestión. Además, incorpora sistemas digitales para la administración de turnos y tecnología de seguridad de última generación.

    El edificio también fue diseñado con criterios de accesibilidad, incluyendo rampas y sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida, garantizando una atención más inclusiva y cómoda para toda la comunidad.

    Edificio sustentable y eficiencia energética

    Uno de los aspectos más destacados de la nueva sede es su diseño sustentable. Entre las características implementadas se encuentran iluminación LED, carpinterías con doble vidriado hermético para mejorar el aislamiento térmico y sistemas de protección solar mediante aleros y parasoles de aluminio.

    Además, el edificio cuenta con paneles fotovoltaicos instalados en la azotea para abastecer parte del consumo eléctrico y termotanques con intercambio de calor solar. Estas herramientas, sumadas al aprovechamiento de la luz natural y equipos modernos de climatización, permiten reducir considerablemente el consumo energético y el impacto ambiental.

    “El gobernador Axel Kicillof nos marcó desde el inicio una agenda clara: recuperar y fortalecer el rol de la banca pública bonaerense como herramienta de desarrollo”, expresó el presidente de Banco Provincia, Axel Kicillof.

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