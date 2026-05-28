Villa Ramallo: Adjudicaron la construcción de la Escuela Secundaria 4 con una inversión millonaria

Con un presupuesto que supera los 1900 millones de pesos, el intendente encabezó la apertura de sobres para el nuevo edificio educativo. Ramallo Ciudad

La construcción de la Escuela Secundaria N° 4 “Hebe Noemí Báez” en Villa Ramallo fue adjudicada, cumpliendo así un compromiso del Municipio. La obra, ubicada en Santa María de Oro y Ameghino, tendrá un presupuesto oficial de 1.916 millones de pesos y comenzará en pocas semanas.

Compromiso municipal con la educación de Villa Ramallo La creación de la nueva escuela responde a un compromiso firme del intendente Mauro Poletti con la comunidad educativa, que busca brindar un espacio propio para los estudiantes de Secundaria N° 4.

Obras integrales para mejorar el barrio y el entorno escolar El proyecto se suma a recientes avances en el barrio como la pavimentación de calles y la modernización del alumbrado público con tecnología LED, mejorando la calidad de vida local.

Gestión y acuerdos que impulsan la infraestructura educativa La obra concretará un compromiso de la Provincia y el Municipio, recuperando proyectos pendientes desde la gestión anterior para fortalecer el sistema educativo en la región.

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