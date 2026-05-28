jueves 28 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Villa Ramallo: Adjudicaron la construcción de la Escuela Secundaria 4 con una inversión millonaria

    Con un presupuesto de casi 2 mil millones, se adjudicó la obra que dará a los estudiantes un edificio propio y mejor infraestructura educativa en Villa Ramallo.

    28 de mayo de 2026 - 14:30
    Con un presupuesto que supera los 1900 millones de pesos, el intendente encabezó la apertura de sobres para el nuevo edificio educativo.

    Con un presupuesto que supera los 1900 millones de pesos, el intendente encabezó la apertura de sobres para el nuevo edificio educativo.

    Ramallo Ciudad

    La construcción de la Escuela Secundaria N° 4 “Hebe Noemí Báez” en Villa Ramallo fue adjudicada, cumpliendo así un compromiso del Municipio. La obra, ubicada en Santa María de Oro y Ameghino, tendrá un presupuesto oficial de 1.916 millones de pesos y comenzará en pocas semanas.

    Lee además
    En el marco de un plan de modernización e inversión en infraestructura que apunta a mejorar la atención y fortalecer su presencia en todo el territorio bonaerense, Banco Provincia abrió su nueva sucursal en la localidad de Villa Ramallo.

    Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una nueva sucursal sustentable y tecnológica
    La entidad bonaerense trasladó su operatoria en Villa Ramallo a un moderno edificio propio sobre Av. Bonfiglio, diseñado con criterios de sustentabilidad, mayor confort y tecnología de última generación.

    Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una sucursal sustentable y tecnológica

    Compromiso municipal con la educación de Villa Ramallo

    La creación de la nueva escuela responde a un compromiso firme del intendente Mauro Poletti con la comunidad educativa, que busca brindar un espacio propio para los estudiantes de Secundaria N° 4.

    Obras integrales para mejorar el barrio y el entorno escolar

    El proyecto se suma a recientes avances en el barrio como la pavimentación de calles y la modernización del alumbrado público con tecnología LED, mejorando la calidad de vida local.

    Gestión y acuerdos que impulsan la infraestructura educativa

    La obra concretará un compromiso de la Provincia y el Municipio, recuperando proyectos pendientes desde la gestión anterior para fortalecer el sistema educativo en la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una nueva sucursal sustentable y tecnológica

    Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una sucursal sustentable y tecnológica

    Emotivo homenaje en Villa Ramallo a la víctima de un siniestro vial

    Villa Ramallo: Proponen obras para mejorar la seguridad vial en una esquina crítica

    Salto: Gran convocatoria en el festival de ciclismo local con destacadas actuaciones en la Pista de Cristal

    San Pedro: Importante donación para el Hospital Emilio Ruffa fortalece el área de Oncología

    Histórica inauguración en Salto: El Consejo Federal de fútbol de AFA abrió su nueva sede regional

    Ramallo: El Paraíso avanza con la recuperación de su histórica estación ferroviaria de 1886

    San Pedro suma una nueva carrera universitaria pública y gratuita

    San Pedro: CICOP anunció un nuevo paro de salud para este jueves en reclamo de salarios adeudados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    A partir de hoy funciona en esta ciudad la Delegación del Consejo Federal para la Región Bonaerense Pampeana Norte, que agrupa a 31 Ligas de Fútbol del Interior.

    Histórica inauguración en Salto: El Consejo Federal de fútbol de AFA abrió su nueva sede regional

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un nuevo festival del deporte pedal se realizó el pasado sábado en la Pista de Ciclismo emplazada en el Polideportivo Municipal Luis Lagoa de Salto.

    Salto: Gran convocatoria en el festival de ciclismo local con destacadas actuaciones en la Pista de Cristal
    El Servicio de Oncología del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa” recibió una importante donación por parte de la empresa rosarina TECSO, destinada a mejorar la atención y el acompañamiento de pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos en la ciudad de San Pedro.

    San Pedro: Importante donación para el Hospital Emilio Ruffa fortalece el área de Oncología

    Jonatan Cascardo nació y se formó musicalmente en Pergamino antes de continuar sus estudios en Buenos Aires.
    Cultura y espectáculos

    El pergaminense Jonatan Cascardo ganó un Premio Gardel como integrante de EMPA Orquesta de Tango

    El pergaminense Juan Manuel Rico Zini, senador provincial por el PRO.

    El senador del PRO Juan Manuel Rico Zini revalidó su lugar en la Comisión de Acuerdos

    Con un presupuesto que supera los 1900 millones de pesos, el intendente encabezó la apertura de sobres para el nuevo edificio educativo.

    Villa Ramallo: Adjudicaron la construcción de la Escuela Secundaria 4 con una inversión millonaria