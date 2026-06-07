Douglas perdió sobre el final en Villa Ramallo, pero sigue en la punta

Douglas Haig afrontó este domingo un compromiso de importancia en la lucha por seguir en la punta de la Zona 1 del Torneo Federal A , en su visita a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el estadio “Salomón Boeseldín”. Tras un partido chato y con pocas situaciones frente a los arcos, el Granate aprovechó mejor las suyas y sobre el final encontró el gol para triunfar 1 a 0 y quedarse con los tres puntos.

El primer tiempo fue discreto. Se prestaron la tenencia de la pelota, los dos tuvieron buenas intenciones pero hubo imprecisiones por ambos lados. La pelota rodó mucho por la mitad del campo y no hubo demasiadas llegadas claras frente a los arcos.

Mateo Tuset no pudo conectar de cabeza dentro del área chica cuando estaba sólo, a los 20 minutos, y un remate de Elián Tus de media distancia que se fue cerca del palo derecho del arquero a los 25', fueron las situaciones más importantes del primer tiempo.

Recién sobre le final de la etapa, Douglas Haig volvió a visitar el área contraria con profundidad y tras una buena jugada colectiva, Jonatan Palacio sacó un disparo cruzado que se fue cerca del palo derecho.

En el segundo tiempo, de movida, el Rojinegro tuvo el primer gol luego de un cabezazo de Martín Caballo que obligó a una gran intervención del arquero. De a poco, el equipo pergaminense comenzó a mejorar su funcionamiento, jugando por abajo y abriendo la cancha, algo que tan buenos resultados le dio en el primer tramo del torneo. Sin embargo, con el correr de los minutos el trámite volvió a decaer porque volvieron las imprecisiones y todo se hizo muy cortado.

Los entrenadores comenzaron a buscar alternativas en el banco de suplentes pero a pesar de los cambios, todo siguió igual. Y cuando parecía que el partido se encaminaba al empate, Defensores de Belgrano atacó por la izquierda, Luna envió el centro atrás y el recién ingresado Milton Olego colocó el 1 a 0 a los 43’ para darle el triunfo al local.

De esta manera Douglas Haig sufrió su cuarto partido consecutivo sin ganar y sin marcar goles y lo único positivo es que perdió su escolta Sportivo Belgrano de San Francisco (1 a 0 de visitante ante Gimnasia de Concepción del Uruguay) y sigue sólo en lo más alto de las posiciones (23 puntos contra 22 de Sportivo Belgrano).

DEFENSORES (Villa Ramallo) 1

DOUGLAS HAIG 0

Estadio: “Salomón Boeseldín”. Arbitro: César Ceballo. Asistentes: Joaquín Badano y Matías González. Cuarto árbitro: Santiago Schmoll. Defensores de Belgrano: Kevin Vizgarra; Mateo Ramos, Federico Gay, Uriel Cabrera, Ian Pezzani, Javier Rodríguez, Kevin Duarte, Tomás Bacas, Eloi Roige, Jeremías Bertacin y Mateo Tuset. DT: Gabriel Pieralisi. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas. Gol: ST 43' Milton Olego (DB). Cambios: ST 15' Juan Cruz Cartechini por Rodríguez, Enzo Luna por Bertacín (DB); Marcos Giménez por Arriola (DH), Simón Fiorito por Magnago (DH), 22' Mauro Ponce de León por Pereira (DH), 32’ Lautaro Principiano por Tuset (DB); 42' Milton Olego por Bacas y Nahuel Martini por Roige (DB); y 44' Luka Rosciano por Tus (DH). Amonestados: ST Cuello (DH).