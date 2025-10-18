sábado 18 de octubre de 2025
    • Viajar en crucero: una experiencia que redefine la forma de conocer el mundo

    La industria de los cruceros ha evolucionado de manera notable. Existen experiencias diseñadas para distintos estilos de viaje. Los consejos de Cubata Viajes

    18 de octubre de 2025 - 15:54
    El Crucero ofrece la posibilidad de conocer varios destinos en un mismo viaje, disfrutando del confort de un hotel cinco estrellas flotante.

    CUBATA VIAJES

    En los últimos años, los viajes en crucero se consolidaron como una de las formas más completas y fascinantes de recorrer el mundo. Con la posibilidad de conocer varios destinos en un mismo viaje, disfrutando del confort de un hotel cinco estrellas flotante, cada vez más argentinos eligen esta opción para sus vacaciones.

    Desde Cubata Viajes —agencia de Pergamino con más de diez años de experiencia en turismo nacional e internacional- destacan que el interés por los cruceros “viene creciendo año a año, especialmente en familias, parejas y grupos que buscan combinar descanso, aventura y gastronomía”.

    Una experiencia para cada viajero

    La industria de los cruceros ha evolucionado de manera notable. Hoy existen experiencias diseñadas para distintos estilos de viaje, con opciones que van desde lo clásico hasta el lujo más exclusivo:

    * Experiencia Tradicional: ideal para quienes buscan recorrer el Caribe, Sudamérica o el Mediterráneo disfrutando de todos los servicios a bordo: piscinas, entretenimiento, espectáculos en vivo, restaurantes temáticos y actividades para todas las edades.

    *Yacht Club de MSC Cruises: un concepto de lujo dentro del crucero. Los pasajeros acceden a áreas privadas, servicio de mayordomo 24 horas, gastronomía gourmet y embarque prioritario. Una experiencia personalizada, con vistas panorámicas y la tranquilidad de un espacio exclusivo.

    * Explora Journeys: la nueva línea de lujo de MSC que combina el placer del viaje con el concepto de bienestar y exploración. Diseñada para quienes buscan una experiencia más íntima, con itinerarios únicos, suites amplias con balcón y un enfoque en la sustentabilidad y la conexión con el destino.

    Crucero por dentro
    El turismo en cruceros no deja de crecer. Seg&uacute;n los especialistas de Cubata Viajes, &ldquo;cada vez m&aacute;s personas descubren que un crucero es mucho m&aacute;s que un viaje".

    Destinos soñados, todo en un solo viaje

    Los itinerarios de cruceros permiten recorrer múltiples países y ciudades sin la necesidad de hacer y deshacer valijas. Desde las playas del Caribe, con aguas turquesas y arenas blancas, hasta las costas históricas de Europa, cada viaje ofrece una nueva perspectiva del mundo.

    Además, las opciones de cruceros temáticos —como los dedicados al vino, la música o el bienestar— suman un valor diferencial para quienes buscan experiencias personalizadas.

    Ventajas que enamoran

    Viajar en crucero no es solo una experiencia de lujo, sino también una alternativa práctica y accesible:

    • Todo incluido: alojamiento, comidas, entretenimiento y transporte entre destinos en un solo paquete.
    • Comodidad absoluta: el pasajero disfruta sin preocuparse por la logística.
    • Variedad de destinos: Caribe, Mediterráneo, Norte de Europa, Fiordos Noruegos, Asia o Sudamérica.
    • Opciones de financiación: Cubata Viajes ofrece planes de cuotas y asesoramiento personalizado para elegir la mejor opción según cada viajero.

    El futuro de los viajes en crucero

    El turismo en cruceros no deja de crecer. Según los especialistas de Cubata Viajes, “cada vez más personas descubren que un crucero es mucho más que un viaje: es una forma de vivir el mar, conocer nuevas culturas y disfrutar del lujo sin excesos”.

    Y para quienes sueñan con subirse a bordo por primera vez, el mejor momento para reservar es ahora.

    Las navieras lanzaron promociones especiales y beneficios por reservas anticipadas, lo que permite acceder a tarifas exclusivas y elegir las mejores cabinas.

    En Cubata Viajes, el equipo asesora personalmente a cada cliente para encontrar la experiencia perfecta, ya sea un crucero por el Caribe, una travesía por el Mediterráneo o una escapada de lujo en el Yacht Club o el Explora Journeys.

    Porque viajar en crucero no es solo conocer lugares, es descubrir el placer de navegar, dejarse llevar por el mar y vivir una experiencia que, una vez que la probás, querés repetir.

