miércoles 28 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Veranico llega a San Nicolás con dos fines de semana a puro verano en la Laguna Descubrí

    La ciudad de San Nicolás lanza Veranico, una propuesta gratuita con música, gastronomía y actividades familiares durante dos fines de semana al aire libre.

    28 de enero de 2026 - 16:00
    Este jueves comienza una nueva edición de&nbsp;Veranico&nbsp;en la Laguna Descubrí, una propuesta ideal para disfrutar de las noches de verano en un entorno natural y único.

    Este jueves comienza una nueva edición de Veranico en la Laguna Descubrí, una propuesta ideal para disfrutar de las noches de verano en un entorno natural y único.

    Descubrí San Nicolás

    San Nicolás se prepara para vivir dos fines de semana a pleno con Veranico, una propuesta de verano que combinará música en vivo, gastronomía y actividades recreativas en la Laguna Descubrí. El evento, de acceso libre y gratuito, está pensado para toda la familia y se desarrollará en un entorno natural privilegiado.

    Lee además
    Rescate Equino San Nicolás inició trabajos de mejora en una casita destinada a la recuperación de caballos rescatados y lanzó un pedido solidario a la comunidad para reunir materiales en desuso que permitan acondicionar el lugar.

    Rescate Equino San Nicolás solicita donaciones para mejorar espacio de recuperación de caballos
    El secretario municipal de Obras Públicas, Jeremías Gastellu, en los estudios de EL NORTE Stream.

    San Nicolás proyecta nueva avenida costanera para unir Parque San Martín y Parque del Acuerdo

    Una propuesta de verano para disfrutar en familia

    Veranico se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos: del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero y del jueves 5 al domingo 8 de febrero. En ambas etapas, las actividades se desarrollarán entre las 20:00 y la medianoche, aprovechando el clima y las noches cálidas del verano nicoleño.

    La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, con una agenda pensada para todas las edades. La combinación de propuestas recreativas, música y gastronomía convierte a Veranico en una alternativa ideal para compartir en familia o con amigos, sin necesidad de salir de la ciudad.

    Música en vivo, foodtrucks y juegos para los más chicos

    Durante cada jornada, el público podrá disfrutar de una variada oferta de foodtrucks con distintas opciones gastronómicas, además de shows musicales en vivo que acompañarán las noches al aire libre. La propuesta artística busca crear un clima distendido, ideal para relajarse y disfrutar del entorno.

    Uno de los grandes atractivos para las familias será el parque inflable “Flora”, un espacio especialmente diseñado para los más chicos. Allí, niños y niñas podrán jugar y divertirse en un entorno seguro, convirtiéndose también en protagonistas de las noches de Veranico.

    La Laguna Descubrí, epicentro del verano en San Nicolás

    El evento tendrá como escenario la Laguna Descubrí, ubicada sobre Avenida Viale y el Paseo Costanero, uno de los espacios más convocantes y emblemáticos de la ciudad. Su entorno natural y su ubicación estratégica la convierten en el lugar ideal para este tipo de propuestas recreativas y culturales.

    Con Veranico, San Nicolás refuerza su agenda de verano con una actividad abierta y gratuita, que apuesta al disfrute al aire libre y al encuentro comunitario. La iniciativa consolida a la ciudad como un punto de referencia regional para eventos que combinan entretenimiento, naturaleza y calidad de vida.

    Temas
    Seguí leyendo

    Rescate Equino San Nicolás solicita donaciones para mejorar espacio de recuperación de caballos

    San Nicolás proyecta nueva avenida costanera para unir Parque San Martín y Parque del Acuerdo

    San Nicolás avanza con obras en 17 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo 2026

    Desaparecen de un camping de San Nicolás un hombre y una mujer de 75 y 72 años

    Provincia confirma un caso de hantavirus en San Nicolás y alerta sanitaria crece

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños

    San Nicolás: Expoagro 2026 y la UNNOBA impulsan a los jóvenes como protagonistas del futuro del agro

    En San Nicolás, 22 chicos esperan una familia tras los cambios en la Ley de Adopción

    Domingo clave para los equipos de San Nicolás en la Copa Federación

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Rescate Equino San Nicolás inició trabajos de mejora en una casita destinada a la recuperación de caballos rescatados y lanzó un pedido solidario a la comunidad para reunir materiales en desuso que permitan acondicionar el lugar.

    Rescate Equino San Nicolás solicita donaciones para mejorar espacio de recuperación de caballos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto

    Mostaza llega a Pergamino: el intendente Javier Martínez se reunió con quienes están al frente del proyecto
    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Instan a un uso responsable del agua potable en estos días de altas temperaturas

    Instan a un uso responsable del agua potable en estos días de altas temperaturas

    Este jueves comienza una nueva edición de Veranico en la Laguna Descubrí, una propuesta ideal para disfrutar de las noches de verano en un entorno natural y único.

    Veranico llega a San Nicolás con dos fines de semana a puro verano en la Laguna Descubrí

    La iniciativa, que alcanzó a niños, niñas y adolescentes de todo el distrito durante el mes de enero, fue impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la recreación en el período estival.

    San Pedro celebra el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026