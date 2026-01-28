Veranico llega a San Nicolás con dos fines de semana a puro verano en la Laguna Descubrí

Este jueves comienza una nueva edición de Veranico en la Laguna Descubrí, una propuesta ideal para disfrutar de las noches de verano en un entorno natural y único.

San Nicolás se prepara para vivir dos fines de semana a pleno con Veranico, una propuesta de verano que combinará música en vivo, gastronomía y actividades recreativas en la Laguna Descubrí. El evento, de acceso libre y gratuito, está pensado para toda la familia y se desarrollará en un entorno natural privilegiado.

Veranico se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos: del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero y del jueves 5 al domingo 8 de febrero. En ambas etapas, las actividades se desarrollarán entre las 20:00 y la medianoche, aprovechando el clima y las noches cálidas del verano nicoleño.

La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, con una agenda pensada para todas las edades. La combinación de propuestas recreativas, música y gastronomía convierte a Veranico en una alternativa ideal para compartir en familia o con amigos, sin necesidad de salir de la ciudad.

Durante cada jornada, el público podrá disfrutar de una variada oferta de foodtrucks con distintas opciones gastronómicas, además de shows musicales en vivo que acompañarán las noches al aire libre. La propuesta artística busca crear un clima distendido, ideal para relajarse y disfrutar del entorno.

Uno de los grandes atractivos para las familias será el parque inflable “Flora”, un espacio especialmente diseñado para los más chicos. Allí, niños y niñas podrán jugar y divertirse en un entorno seguro, convirtiéndose también en protagonistas de las noches de Veranico.

La Laguna Descubrí, epicentro del verano en San Nicolás

El evento tendrá como escenario la Laguna Descubrí, ubicada sobre Avenida Viale y el Paseo Costanero, uno de los espacios más convocantes y emblemáticos de la ciudad. Su entorno natural y su ubicación estratégica la convierten en el lugar ideal para este tipo de propuestas recreativas y culturales.

Con Veranico, San Nicolás refuerza su agenda de verano con una actividad abierta y gratuita, que apuesta al disfrute al aire libre y al encuentro comunitario. La iniciativa consolida a la ciudad como un punto de referencia regional para eventos que combinan entretenimiento, naturaleza y calidad de vida.