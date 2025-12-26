viernes 26 de diciembre de 2025
    • Vecinos y municipio de Baradero mejoraron la calle Familia Cardinaux con trabajo conjunto en Colonia Suiza

    En Baradero la iniciativa permitió avanzar en el acceso a la Escuela 14. Vecinos compraron el material y el municipio aportó maquinaria.

    26 de diciembre de 2025 - 12:40
    Según explicó, los vecinos compraron el material necesario y desde el área de Servicios Públicos del municipio se aportó la maquinaria para realizar los trabajos.

    Según explicó, los vecinos compraron el material necesario y desde el área de Servicios Públicos del municipio se aportó la maquinaria para realizar los trabajos.

    La Opinion

    Un grupo de vecinos de Colonia Suiza de Baradero logró concretar una mejora clave en la calle Familia Cardinaux gracias a un esfuerzo conjunto con el municipio. La iniciativa incluyó la compra comunitaria del material necesario y el aporte de maquinaria municipal, lo que permitió avanzar en un tramo estratégico para el acceso a la Escuela Primaria N° 14.

    Un esfuerzo vecinal para mejorar el acceso a la escuela

    En diálogo con #FmTiempo, Claudio San Isidro, vecino del barrio, explicó que la obra fue posible gracias a la organización y el compromiso de los propios habitantes de la zona. Según detalló, la prioridad fue completar los metros de calle que aún faltaban para garantizar un acceso adecuado a la escuela.

    “Es una medida colectiva entre todos los vecinos. El vecino Paulino puso gran parte del material necesario, por el interés que teníamos todos de completar los metros que faltaban”, señaló San Isidro, destacando el rol solidario de quienes hicieron un aporte mayor para beneficio común.

    Aporte municipal con maquinaria y acompañamiento técnico

    Desde el área de Servicios Públicos del municipio se dispuso la maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos, bajo la coordinación de Gustavo Bogado. La intervención permitió no solo avanzar sobre sectores pendientes, sino también retocar tramos que ya habían sido mejorados con anterioridad.

    “Trabajamos en conjunto con el municipio, que puso la maquinaria a disposición, y la verdad que lo hicieron muy bien”, expresó el vecino, valorando el acompañamiento del Estado local y la eficiencia con la que se desarrollaron las tareas.

    Un modelo de trabajo conjunto que dejó conformidad

    San Isidro remarcó que la experiencia dejó un balance altamente positivo y que demuestra el impacto que puede tener la articulación entre vecinos y municipio. “La municipalidad se puso la 10 con nosotros. Trabajando en conjunto se pueden lograr cosas, estamos recontra conformes”, afirmó.

    Finalmente, explicó que una obra integral de mayor alcance requeriría una inversión considerable: entre 25 y 30 millones de pesos para mejorar unas 32 cuadras. En ese contexto, volvió a destacar el aporte realizado por el vecino Paulino, quien cubrió gran parte del monto necesario para esta intervención puntual.

    Según explicó, los vecinos compraron el material necesario y desde el área de Servicios Públicos del municipio se aportó la maquinaria para realizar los trabajos.

    Vecinos y municipio de Baradero mejoraron la calle Familia Cardinaux con trabajo conjunto en Colonia Suiza

