Vecinos del barrio Belgrano rescataron a un caballo que cayó a un pozo sin posibilidad de salir solo

Rescataron a un caballo que cayó de manera accidental a una profunda excavación en la tarde de este jueves gracias a la rápida intervención de vecinos del barrio Belgrano , quienes organizaron un operativo improvisado en Niñas de Ayohuma al 2000 y lograron poner a salvo al animal.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando residentes de la zona advirtieron que un equino había caído dentro de un pozo de importantes dimensiones, aparentemente producto de una excavación existente en el lugar. El animal no podía salir por sus propios medios y presentaba signos de cansancio, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Ante la imposibilidad de retirarlo manualmente y considerando el riesgo que implicaba para el caballo permanecer en ese estado, los vecinos intentaron comunicarse con los números de emergencia. Sin embargo, según relataron testigos, las brigadas oficiales se encontraban abocadas a múltiples intervenciones humanitarias debido a las extremas temperaturas registradas durante la jornada, lo que impidió asignar recursos de inmediato a un rescate animal.

Lejos de resignarse, los propios vecinos decidieron organizarse y buscar una alternativa. De esta manera, se contactaron con una empresa de la zona que contaba con un montacargas, herramienta clave para poder concretar el rescate sin poner en peligro la vida del equino.

Utilizando cuerdas colocadas cuidadosamente por debajo del abdomen del animal, lograron asegurar su cuerpo y elevarlo de manera progresiva con el dispositivo mecánico. El procedimiento se desarrolló con suma precaución y bajo la atenta mirada de decenas de personas que se congregaron en el lugar.

Finalmente, el caballo fue retirado del pozo sano y salvo, generando alivio y aplausos entre los vecinos que participaron y acompañaron el operativo. El equino pudo reincorporarse y retirarse caminando, sin presentar lesiones visibles.

El hecho dejó en evidencia no solo la solidaridad vecinal en el barrio Belgrano, sino también la importancia de extremar medidas de seguridad en excavaciones abiertas, especialmente en zonas transitadas, para evitar este tipo de accidentes.