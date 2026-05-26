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    Barrio por barrio, cómo será en Pergamino la recolección de residuos voluminosos

    Definieron los recorridos que se llevarán a cabo durante el mes que viene en Pergamino; estos residuos no deben estar en los contenedores verdes.

    26 de mayo de 2026 - 15:21
    En Pergamino funciona el servicio por la tarde y de manera gratuita.

    En Pergamino, el cronograma correspondiente al mes de junio del servicio gratuito de recolección de ramas, escombros y residuos voluminosos está conformado. La iniciativa tiene como objetivo facilitar a los vecinos la disposición de elementos en desuso acumulados en patios, terrazas y espacios exteriores, además de contribuir al orden y la limpieza de la ciudad.

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    El operativo se desarrollará por zonas y se llevará a cabo de lunes a viernes en horario vespertino.

    En los barrios de Pergamino

    Zona 1

    Del lunes 1 al viernes 5 de junio: barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe, José Hernández y La Rural.

    Zona 2

    Del lunes 8 al viernes 12 de junio: barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo comprendido desde Vélez Sarsfield hacia el este.

    Zona 3

    Del lunes 15 al viernes 19 de junio: barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat y Martín Illia (desde avenida de Mayo hacia el norte), además de parte del área céntrica comprendida entre avenida de Mayo y Alsina.

    Zona 4

    Del lunes 22 al viernes 26 de junio: barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas, barrio Aeroclub y el sector céntrico comprendido entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

    Recomendaciones para una correcta disposición de los residuos

    Desde el Municipio recordaron que los restos verdes y ramas deben colocarse sobre la vereda embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen máximo de un metro cúbico, equivalente aproximadamente a seis bolsas de consorcio.

    En el caso de los escombros, deberán disponerse en bolsas resistentes de hasta 10 kilos cada una, mientras que los residuos voluminosos —como muebles y cacharros— deberán colocarse tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal municipal, evitando elementos con clavos, puntas o bordes cortantes expuestos.

    Asimismo, se recomienda a los vecinos sacar los residuos durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana asignada a cada zona y comunicarse al 147 para colaborar con una mejor organización del servicio.

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